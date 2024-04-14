В Самарской области продолжается акция «Школа безопасности для пенсионеров»

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В Самарской области проходит акция «Школа безопасности для пенсионеров», в которой сотрудники региональной Госавтоинспекции также приняли участие.



Во «Дворце ветеранов» гражданам преклонного возраста заместитель начальника отдела ОАР и пропаганды безопасного дорожного движения подполковник полиции Ольга Блохина напомнила собравшимся о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения, о недопущении перехода проезжей части в неустановленных местах, а также уделила особое внимание ношению на верхней одежде световозвращающих элементов в темное время суток.

Такая же познавательная встреча прошла на базе областного центра социального обслуживания населения, где с социальными работниками были проведены профилактические беседы по профилактике дорожно-транспортного травматизма для граждан старшей возрастной категории. Главная цель данного мероприятия - повышение грамотности и ответственности у пожилых людей в области дорожного движения. Ведь с возрастом ухудшается зрение и слух, увеличивается время реакции на ту или иную дорожную ситуацию, поэтому стоит быть особенно внимательными и осторожными при переходе проезжей части.

В ходе профилактической беседы, инспекторы напомнили пожилым гражданам о необходимости неукоснительного соблюдения Правил дорожного движения, уделив особое внимание безопасности при пересечении проезжей части дороги. Пенсионерам рассказали о дорожной обстановке на территории региона и привели статистику дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов по их вине. Кроме того пожилым пешеходам рассказали о важности использования световозвращающих элементов в темное время суток, особенно в условиях недостаточной видимости, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области

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