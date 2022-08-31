В Самарской области привлекли к ответственности мужчину, который мешал доставить сожительницу в отделение 

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Судебные приставы по ОУПДС привлекли к ответственности жителя Самарской области, который мешал доставить сожительницу в отделение.

Судебный пристав-исполнитель Безенчукского района вынес постановление о принудительном приводе должницы по алиментам. Прибыв по месту ее проживания, судебный пристав по ОУПДС ознакомил алиментщицу с постановлением о принудительном приводе и предупредил об административной ответственности за оказанием сопротивления.

Находящийся с ней в доме мужчина высказал недовольство касательно того, что его даму собираются забрать в отделение. Схватив находящийся рядом топор, сожитель должницы попытался замахнуться на сотрудника Службы. Судебный пристав по ОУПДС, выбив опасный предмет из рук мужчины, применил к нападавшему физическую силу и надел наручники.

Нападавший был передан сотрудникам полиции. В отношении него составлен протокол по ст. 17.8 КоАП РФ «Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа, уполномоченного на осуществление функций по принудительному исполнению исполнительных документов и обеспечению установленного порядка деятельности судов».

Управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области напоминает, что судебный приставов по ОУПДС является должностным лицом, в обязанности которого входит предупреждение и пресечение противоправных действий, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУФССП России по Самарской области