В Самарской области предупредили о заморозках до -4°C

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В Самарской области повышен уровень опасности до оранжевого. Причина – заморозки. В последующие две ночи, 20 и 21 мая, будет еще холоднее. Синоптики «Приволжского УГМС» сообщают о заморозках в воздухе и на поверхности почвы. Столбики термометров местами покажут -4°C.

Эта неделя в Самарской области не порадует жителей теплом. Холодный влажный воздух принесли в 63 регион фронтальные разделы обширного атлантического циклона. Они-то и создали, как сообщают синоптики, условия для выпадения кратковременных грозовых дождей, в отдельных районах с градом и шквалистым усилением ветра, пишет ГТРК Самара.

«Температурный режим по-прежнему отстает от климатических значений на 4-7°C», - отметили специалисты.