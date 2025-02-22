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В Самарской области предпочитаемые зарплаты мужчин варьируются от 60 до 120 тыс. рублей

22 февраля 2025 11:08
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В Самарской области предпочитаемые зарплаты мужчин варьируются от 60 до 120 тыс. рублей

В преддверии Дня защитника Отечества аналитики hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга, проанализировали резюме мужчин из Самарской области и выяснили, какие зарплаты они рассматривают и какие сферы для работы их интересуют.

С начала 2025 года мужчины из Самарской области разместили на hh.ru 77,5 тыс. резюме. В 29% резюме они отметили, что активно ищут работу, еще в 32% - рассматривают предложения. Статус «Не ищу работу» указан лишь в 22% анкет.

В разрезе возрастов большая часть резюме (29%) приходится на жителей 18-30 лет, четверть – на мужчин 30-40 лет, 18% резюме - 40-50 лет, 8% - 50-60 лет, 3% - 14-18 лет.

Интересно, что предпочитаемые заработные платы большинства мужчин (32% резюме) варьируются от 60 до 120 тыс. рублей. Доход от 120 до 180 тыс. рублей рассматривают в четыре раза реже (8% резюме). Напомним, что предлагаемая зарплата в целом по Самарской области находится на уровне 62,6 тыс. рублей (медиана).

В разрезе специализаций мужчин из Самарской области сегодня интересует больше всего работа водителем – выбор именно этой профессии указан в 8% резюме от общего числа. На втором месте работа менеджером по продаже – это отмечено в 7% резюме. На третьем месте – программисты, разработчики (3% резюме).

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