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В Самарской области появятся две новые награды

21 сентября 2022 13:11
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В Самарской области появятся две новые награды

В Самарской области могут появиться две новые награды.  Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в губернскую думу. Инициатором стал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Согласно официальному документу, принятие закона не потребует дополнительного финансирования. Законопроект прошел антикоррупционную экспертизу. 

Так, почетным знаком Нестора Постникова будут отмечены граждане, внесшие значительный вклад в организацию оказания медицинской помощи населению Самарской области, а также подготовку кадров для медицинских организаций, научную и иную деятельность, направленную на развитие системы здравоохранения, высокий профессионализм при лечении пациентов. Кроме того, этот знак будет присуждаться за заслуги, связанные с предоставлением гражданам высококачественных социальных услуг, большой вклад в организацию предоставления мер социальной поддержки нуждающимся гражданам, за личные заслуги в осуществлении благотворительной и иной общественно полезной деятельности по поддержке хосписов, госпиталей, больниц и иных медицинских организаций.

Награду имени Николая Семенова получат жителей Самарской области за значительные достижения в научно-исследовательской деятельности, развитие приоритетных направлений науки и технологий, способствующих осуществлению предприятиями и организациями региона существенного научного и технологического прорыва, обеспечение лидерства в науке, успешном внедрении и использовании научных разработок в производстве, развитии и осуществлении научно-исследовательской деятельности в образовательных организациях высшего образования с привлечением к работе студентов, аспирантов и молодых ученых, повышение престижа образовательных учреждений губернии.

Всего на территории региона действуют 10 различных знаков отличия, пишет ГТРК Самара.

 

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