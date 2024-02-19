В Самарской области появится программа развития адаптивной физкультуры и спорта

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В понедельник, 19 февраля 2024 года, в Правительстве Самарской области состоялось традиционное оперативное совещание с руководителями министерств и ведомств, главами муниципальных образований региона, которое провела и.о. первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области Наталья Катина.

Участники совещания обсудили оперативную обстановку на территории области, реализацию региональных составляющих национальных и федеральных проектов, ход работы с обращениями, поступившими от граждан в ходе прямой линии с Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным.

Как отметила руководитель департамента по работе с обращениями граждан и организаций Администрации Губернатора Самарской области Елена Бабий, общая результативность отработки по органам исполнительной власти Самарской области на сегодняшний день составляет 70%, муниципальных органов власти – 69%.

Наталья Катина призвала руководителей органов исполнительной власти при отработке обращений продумать, какие дополнительные средства понадобятся для решения поднятых гражданами проблем, и внести свои предложения при корректировке областного бюджета.

Министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская выступила с докладом о развитии физической культуры и спорта среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Министр сообщила, что в регионе сегодня почти 36 тысяч инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, которые систематически занимаются адаптивной физической культурой и спортом, в том числе более 9,8 тысяч детей. Последние несколько лет среди этой категории наблюдается постоянный рост занимающихся физкультурой и спортом. Работа по адаптивной физической культуре проводится в 513 организациях спорта, соцзащиты, образования и иных организациях (некоммерческих и коммерческих). Министерством спорта ежегодно проводятся физкультурные мероприятия среди инвалидов - областная спартакиада, фестиваль детей-инвалидов, футбольный турнир «Будущее зависит от тебя», соревнования специальной олимпиады и иные физкультурные старты.

С 2019 года проводится областной Фестиваль ГТО среди инвалидов. Более 400 человек из 1,2 тысяч выполнявших нормативы комплекса получили знаки отличия ГТО.

При поддержке министерства развивается детский адаптивный следж-хоккей, или хоккей на санях. В 2023 году в регионе впервые проведен турнир по следж-хоккею, в котором приняли участие спортсмены Самарской области и других регионов.

Активно развивается Специальное Олимпийское движение. Лидия Рогожинская рассказала, что в Единых Играх Специальной Олимпиады в Казани атлеты самарской делегации завоевали 19 медалей, в том числе семь золотых. В прошлом году в Тольятти проведена Всероссийская Спартакиада Специальной Олимпиады по легкой атлетике и художественной гимнастике, в которой приняли участие 280 атлетов из 25 регионов страны. В текущем году в Самаре запланировано проведение Спартакиады по мини-футболу.

Министерство оказывает поддержку некоммерческим организациям, которые ведут активную физкультурно-оздоровительную работу с детьми- инвалидами. С 2021 года НКО реализовано 16 проектов за счет средств президентских грантов («Крылья мечты», «Тихий баскетбол», оздоровительная гимнастика федерации ЛИН).

В Самарской области развивается 41 дисциплина по четырем адаптивным видам спорта, по которым аккредитованы спортивные федерации: спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, спорт слепых, спорт глухих, спорт лиц с интеллектуальными нарушениями.

Совместно с минспорта федерациями в 2023 году проведено 28 региональных чемпионатов, первенств и кубков, а также всероссийские соревнования - чемпионат России и первенство России по спорту глухих в дисциплине «теннис», всероссийские соревнования по спорту лиц с поражением ОДА в дисциплине «бочча».

Спортивная подготовка по адаптивным видам спорта осуществляется в 14 отделениях государственных и муниципальных учреждений спортивной подготовки. Стоит отметить - если в 2016 году спортсменам-инвалидам было присвоено 29 массовых разрядов, то в 2023 году это число увеличилось до 125.

В январе 2024 года по поручению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в регионе создано государственное бюджетное учреждение «Центр адаптивной физической культуры и адаптивного спорта», чья деятельность будет направлена на развитие адаптивного спорта, координацию и организационно-методическое сопровождение деятельности по развитию адаптивной физической культуры в регионе. В рамках работы центра предусмотрена организация занятий с ветеранами СВО. Министр сообщила, что уже сегодня около 10 ветеранов СВО занимаются спортивным метанием ножа. Кроме того, из ветеранов СВО формируются две следж-хоккейные команды при клубах «ЦСК ВВС» и «Лада».

Министр назвала ряд факторов, которые в настоящее время сдерживают развитие адаптивного спорта в регионе. Среди них нехватка подготовленных кадров, недостаток средств в муниципалитетах на приобретение оборудования и инвентаря. По поручению Губернатора Дмитрия Азарова разработан проект программы развития адаптивной физической культуры и спорта, в рамках которой эти проблемные вопросы найдут решение. «Программа предусматривает комплекс мероприятий, направленных на поддержку муниципальных образований, учреждений социальной защиты, некоммерческих организаций», - сообщила Лидия Рогожинская.

Фото: Светлана Осьмачкина