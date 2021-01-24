В Самарской области потеплело, жёлтый уровень погодной опасности

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В ближайшее время ожидается сильный туман, гололёд и налипание мокрого снега.

В это воскресенье в Самарской области ожидается резкое изменение температуры, со всеми вытекающими, что называется, из этого последствиями. Согласно данным синоптиков Приволжского УГМС, в регионе в ближайшее время ожидается сильный туман, гололёд и налипание мокрого снега.

Днём в воскресенье ожидается температура до +1 градуса. Ночь морозы сохранятся, но они будут слабыми - всего лишь до -3...-8 градусов. Причиной таких резких погодных изменений - обширный антициклон, центр которого находится над районами Скандинавии. А теплый влажный воздух в регион идет из Средиземноморья.

Естественно, что на фоне таких погодных условий стоит говорить об осадках. Снег мокрый, но все равно стоит быть осторожнее и одеваться по погоде. Особые предостережения для автомобилистов - туман ограничит видимость до расстояния не более 500 метров, на проезжей части образуется гололёд, пишет ПроГородСамара.