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В Самарской области порядка 150 тысяч семей получают всестороннюю поддержку

14 февраля 2024 10:59
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В Самарской области порядка 150 тысяч семей получают всестороннюю поддержку

 

В Самарской области семьям с детьми уделяется особое внимание, эту приоритетную задачу обозначил Губернатор Дмитрий Азаров. В 2024 году в регионе действует около 25 мер социальной поддержки семей. На эти цели предусмотрена рекордная сумма из федерального и областного бюджетов – 46 миллиардов рублей. Порядка 150 тысяч семей, в том числе многодетные, уже получают социальные выплаты.

На всестороннюю помощь семьям при воспитании детей направлен и национальный проект «Демография», реализуемый по решению Президента страны Владимира Путина. Напомним, что указом Президента 2024 год объявлен Годом семьи поскольку семья является центром всей государственной политики.

Супруги Мария и Александр Манджиевы познакомились еще в школе, а затем их дружба переросла в любовь и семью. Глава семьи Александр Вячеславович работает заместителем командира по воспитательной работе в Волжском спасательном центре МЧС России, мама Мария Николаевна руководит почтовым отделением в Самаре. А в 2019 году они стали приемными родителями. Тогда в семье уже росли двое сыновей. Старший, Баир, занимается программированием и в будущем хочет поступить в колледж на оператора беспилотников. Второй сын Эрдм - учащийся четвертого класса, его увлечение – футбол.

Узнав о детях, оставшихся без попечения родителей, супруги Манджиевы приняли решение взять в свою семью на воспитание двух братьев. На момент их знакомства у одного мальчика были проблемы со здоровьем, оба были замкнуты, не шли на контакт, но были очень привязаны друг к другу.

Родители обратились к специалистам комплексного центра социального обслуживания населения Самарского округа за помощью. Здесь прошли курс «школы приемных родителей», совместно с детьми занимались с педагогом-психологом, социальным педагогом, дефектологом. Сейчас дети адаптировались в семье, разговаривают, умеют читать и считать, общаются и любят подвижные игры, совместный досуг.

«Естественно поначалу было тяжело, хотелось не навредить и нужно было время привыкнуть и сплотиться. Мы все старались, чтобы всё было правильно, часто обращались в центр «Семья», общались с психологами, они приходили к нам, давали рекомендации, все было под контролем специалистов, поэтому и справились», – рассказывает многодетная мать Мария Манджиева.

«Конечно, как и всем приемным семьям, вначале было трудно, но сейчас они уже обычная семья, где один за всех и все за одного, – отмечает педагог-психолог комплексного центра социального обслуживания населения Самарского округа Елена Тараканова.

Супруги признаются, что большим подспорьем для семьи стала поддержка от государства, которую они получают и сейчас. Так, семья получает ежемесячную выплату на содержание детей в замещающих семьях и вознаграждение приемному родителю за каждого ребенка.

Манджиевы активно участвуют в различных мероприятиях и конкурсах, проводимых в КЦСОН, например, таких как: «Родительские чтения», фестиваль «Подснежник», «За доброе сердце, Вам низкий поклон» и многих других. На настоящий момент папа стал участником в Национальной премии «Россия – страна возможностей». А еще всей семьей Манджиевы участвуют в уникальном Российском семейном проекте «Всей семьей», посвященном Году семьи.

Фото предоставлено министерством социально-демографической и семейной политики Самарской области

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