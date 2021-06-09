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В Самарской области помогают безработным жителям развивать свой бизнес

9 июня 2021 18:34
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За последние 5 лет более 2000 безработных жителей региона смогли открыть собственное дело.

Финансовая помощь службы занятости помогает безработным жителям региона  развивать свой бизнес. Повышению спроса граждан на открытие собственного бизнеса способствует стабилизация деловой активности в регионе. Меры поддержки, инициированные  Дмитрием Азаровым, помогают людям, в том числе оставшимся без работы, поддерживать уровень своих доходов. Развитие малого предпринимательства, поддержка самозанятых жителей губернии – часть стратегии лидерства главы региона.

Одна из эффективных государственных услуг в сфере занятости - содействие в открытии собственного дела. В этом году по инициативе Дмитрия Азарова выделено дополнительно 20 млн рублей, что позволило увеличить сумму единовременной выплаты до 100 тысяч рублей.

В 2020 году благодаря финансовой поддержке органов службы занятости населения Самарской области 378 человек смогли оформиться в качестве предпринимателей, собственное дело с помощью службы занятости открыли 63 человека. Сферы деятельности выбраны самые разнообразные: от сферы услуг до малого производства. Одна из наиболее востребованных – дополнительное образование.

В рамках программы содействия самозанятости помимо бесплатных консультаций и помощи в составлении бизнес-плана специалисты службы занятости рассказывают будущим предпринимателям об основах бизнес-планирования. Кроме разовой финансовой помощи центры занятости возмещают и расходы на организацию предпринимательской деятельности в виде госпошлины, печати, бланков и других документов. 

Подробнее о получении господдержки можно узнать в центрах занятости населения по месту жительства.

 

 

Теги: поддержка регион Самозанятые

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