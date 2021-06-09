В Самарской области помогают безработным жителям развивать свой бизнес

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Финансовая помощь службы занятости помогает безработным жителям региона развивать свой бизнес. Повышению спроса граждан на открытие собственного бизнеса способствует стабилизация деловой активности в регионе. Меры поддержки, инициированные Дмитрием Азаровым, помогают людям, в том числе оставшимся без работы, поддерживать уровень своих доходов. Развитие малого предпринимательства, поддержка самозанятых жителей губернии – часть стратегии лидерства главы региона.

Одна из эффективных государственных услуг в сфере занятости - содействие в открытии собственного дела. В этом году по инициативе Дмитрия Азарова выделено дополнительно 20 млн рублей, что позволило увеличить сумму единовременной выплаты до 100 тысяч рублей.

В 2020 году благодаря финансовой поддержке органов службы занятости населения Самарской области 378 человек смогли оформиться в качестве предпринимателей, собственное дело с помощью службы занятости открыли 63 человека. Сферы деятельности выбраны самые разнообразные: от сферы услуг до малого производства. Одна из наиболее востребованных – дополнительное образование.

В рамках программы содействия самозанятости помимо бесплатных консультаций и помощи в составлении бизнес-плана специалисты службы занятости рассказывают будущим предпринимателям об основах бизнес-планирования. Кроме разовой финансовой помощи центры занятости возмещают и расходы на организацию предпринимательской деятельности в виде госпошлины, печати, бланков и других документов.

Подробнее о получении господдержки можно узнать в центрах занятости населения по месту жительства.