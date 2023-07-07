В Самарской области полицейские вручили первые паспорта юным жителям региона

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Для троих 14-летних новокуйбышевцев получение главного документа гражданина Российской Федерации стало особенным – впервые в истории детского оздоровительного лагеря им. Ю.А. Гагарина ребятам вручили паспорта на торжественной линейке.

В праздничной обстановке подростки получили заветные документы из рук заместителя начальника Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области полковника полиции Нины Торуновой. Вместе с документом каждый подросток получил экземпляр Конституции Российской Федерации.

«Получение своего первого основного документа – это важное событие для каждого подростка, – отметила Нина Михайловна. – Это честь и высокая ответственность. Всегда помните, что вы – граждане прекрасной и сильной страны, растите настоящими патриотами России и бережно и со всей ответственностью относитесь к паспорту гражданина РФ. Желаю вам успехов и достижения новых целей».

К поздравлениям присоединились руководители лагеря и прибывшие на торжественное мероприятие родители, которые с нескрываемым чувством гордости смотрели на своих детей. Выступающие еще раз напомнили, что паспорт является главным документом, удостоверяющим личность, и пожелали ребятам всегда быть добропорядочными гражданами.

После церемонии ребята поделились впечатлениями, признались, что будут с гордостью вспоминать этот день и запомнят такое событие на всю жизнь.