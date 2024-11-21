В Самарской области полицейские в рамках акции «КиберNetэтикет» встретились со школьниками

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Сотрудники полиции и представители Общественного совета рассказали ребятам о правилах цифровой безопасности.

В Похвистневском районе в рамках акции «КиберNetэтикет» полицейские совместно с председателем Общественного совета при Межмуниципальном отделе Татьяной Вобликовой провели профилактическое мероприятие со школьниками.

В ходе встречи сотрудники полиции напомнили ребятам простые правила поведения в сети Интернет и рассказали, как избежать утечки персональных данных.

Полицейские призвали школьников с осторожностью относиться к размещаемой в социальных сетях и мессенджерах личной информации, а также предупредили, что нельзя разглашать пароли от своих аккаунтов.

Сотрудники полиции рекомендовали скачивать только лицензионные приложения из проверенных источников и более внимательно совершать покупки в сети Интернет, объяснив, как выявить сайт подделку магазина и что указывает на недобросовестного продавца маркетплейса.

Татьяна Вобликова, в свою очередь, призвала старшеклассников рассказать услышанные меры безопасности своим родственникам и знакомым.

В завершение встречи полицейские и представитель Общественного совета показали ребятам познавательные видеоролики о том, как не стать жертвой мошенников.