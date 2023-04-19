В Самарской области полицейские рассказали взрослым и детям о методах противостояния мошенникам

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В Самарской области сотрудники полиции и общественники провели акцию «Осторожно, мошенники».

В рамках профилактики кибермошенничества сотрудники органов внутренних дел Тольятти вместе с представителем общественного совета при территориальном органе внутренних дел Николаем Шаховым встретились со студентами тольяттинского медицинского колледжа.

Оперуполномоченный оперативно-сыскного отделения уголовного розыска территориального органа Елена Карапетян посоветовала более внимательно относиться к совершению покупок или получению каких-либо услуг в сети Интернет. Предупредила юношей и девушек, что нельзя переводить деньги, не получив товар, а его заниженная цена всегда должна настораживать.

Общественник Николай Шахов напомнил ребятам важные правила, которые нужно соблюдать при общении в сети Интернет, социальных сетях и мессенджерах, призвал с большей осторожностью относиться к размещению личной информации на своих страницах, а также предупредил, что ни при каких условиях нельзя указывать персональные данные и разглашать пароли своих аккаунтов.

А сотрудники МО МВД России «Клявлинский» встретились с пожилыми людьми в центре социального обслуживания населения. Полицейские привели конкретные примеры и подробно рассказали о наиболее распространенных способах обмана в отношении пенсионеров, отметив, что мошенники пытаются любыми способами войти в доверие к гражданам, чтобы присвоить их денежные сбережения.

Заместитель начальника пункта полиции по Камышлинскому району капитан полиции Илья Бочарников призвал не переводить незнакомым людям деньги, не передавать свои персональные данные, реквизиты банковских карт, а также коды, приходящие на телефон. Капитан полиции отметил, что главная защита от мошенников – это внимательность и бдительность.

В завершение мероприятий полицейские и общественники вручили присутствующим памятки «Внимание, Мошенники!» с советами о том, как защититься от киберпреступлений, и алгоритмом, куда обратиться, если вы пострадали от рук злоумышленников.

Фото: ГУ МВД СО