В Самарской области полицейские проводят мероприятия в рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью»

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Полицейские разъяснили старшеклассникам пагубность влияния запрещенных веществ не только на организм, но и на будущее подростков.

В рамках Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» инспектор отдела по делам несовершеннолетних О МВД России по городу Жигулёвску лейтенант полиции Елизавета Федотова совместно с представителями «Комплексного центра социального обслуживания населения Самарского округа» провели профилактические беседы с учениками старших классов общеобразовательных учебных учреждений.

Главная цель акции – создание в обществе осознанного негативного отношения к потреблению запрещенных веществ и формирование негативного отношения к спиртосодержащей продукции и курительных смесей.

В ходе беседы Елизавета Федотова акцентировала внимание учащихся на ответственности за совершение преступлений, связанных с оборотом наркотических средств и напомнила о вреде употребления сигарет, курительных смесей и алкогольной продукции, отметив, что в подростковом возрасте организм особенно подвержен пагубному влиянию и может нанести здоровью серьезный вред.

«Из-за желания получить «легкие деньги» молодые люди зачастую попадают в опасную ловушку – становятся закладчиками наркотиков и вместо денег зарабатывают себе лишь реальный срок лишения свободы. Наркотизация молодежи относится к одной из наиболее актуальных проблем общества, поэтому важно заниматься спортом и раскрывать свой потенциал», –отметила Елизавета Федотова.

Лейтенант полиции напомнила о необходимости обращения в полицию в случаях противоправных действий в отношении них или их товарищей.

Встречи прошли в доверительной обстановке, ребята задавали интересующие их вопросы и получали исчерпывающие ответы.