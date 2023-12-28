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В Самарской области полицейские провели родительское собрание

28 декабря 2023 12:23
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В Самарской области полицейские провели родительское собрание

Основное внимание на встречах уделяется правилам дорожной безопасности во время зимних каникул.

На территории Самарской области в преддверии новогодних праздников инспектора Госавтоинспекции проводят профилактические мероприятия с родителями и детьми.

Так, в Похвистнево полицейские Дорожно-патрульной службы ГИБДД вместе с представителем Общественного совета при территориально органе внутренних дел провели родительское собрание в местной гимназии.

В начале мероприятия собравшимся рассказали о состоянии аварийности на территории города и района с участием несовершеннолетних. Как отметили сотрудники полиции, основными причинами дорожно-транспортных происшествий, с участием юных пешеходов, являются нарушения правил перехода проезжей части.

Спикеры уделили особое внимание важности использования световозвращающих элементов на одежде ребенка в темное время суток или в условиях плохой видимости, призвали родителей побеседовать с детьми о безопасности при катании с горок на ватрушках, санках и ледянках.

В свою очередь представитель Общественного совета при территориальном ОВД напомнила, что о правилах дорожного движения нужно рассказывать с юного возраста не только в детских садах и школах, но и дома.

В конце встречи гости призвали родителей провести профилактические беседы с детьми на тему ориентирования в дорожной ситуации.

Встреча прошла в доверительной обстановке в формате открытого диалога.

Полицейские ответили на все интересующие слушателей вопросы.

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