В Самарской области полицейские провели профилактическую акцию «Школа безопасности для пенсионеров»

101

Сотрудники полиции объяснили пожилым людям, как не попасться на уловки злоумышленников.

В целях профилактики преступлений с использованием IT-технологий в отношении граждан пожилого возраста и повышения уровня правовой грамотности населения на территории Самарского региона проходит профилактическое мероприятие «Школа безопасности для пенсионеров».

Так, в Жигулёвске сотрудники полиции на улицах города провели профилактические беседы с пожилыми людьми.

В ходе мероприятия полицейские предупредили пенсионеров об участившихся случаях мошенничества, рассказали, о наиболее распространенных схемах, которые используют злоумышленники.

В завершение бесед полицейские вручили пожилым людям информационные памятки с советами о том, как защититься от мошенников и призвали не открывать дверь незнакомым людям, не доверять подозрительным телефонным звонкам и никогда не передавать неизвестным свои персональные данные - реквизиты банковских карт и коды, приходящие на телефон.