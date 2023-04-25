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В Самарской области полицейские провели мероприятия по популяризации госуслуг в электронном виде

25 апреля 2023 11:45
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В Самарской области полицейские провели мероприятия по популяризации госуслуг в электронном виде

Гражданам рассказали о преимуществах использования официального портала госуслуг и специальной карты-путеводителя.

В рамках работы по популяризации государственных услуг в электронном виде в Клявлинском и Красноярском районах полицейские встретились с местными жителями, посетившими подразделения по вопросам миграции. Сотрудники полиции проинформировали присутствующих об услугах, предоставляемых миграционным пунктом в электронном виде; рассказали о том, как быстро и просто получить необходимые документы, воспользовавшись сервисом Госуслуги; наглядно продемонстрировали, как зарегистрироваться на портале, завести «Личный кабинет» и подать необходимое заявление. Полицейские подчеркнули, что такой способ не просто помогает сэкономить время, а также дает возможность получить необходимую услугу, не выходя из дома.

Сотрудники УМВД России по г. Тольятти вместе с представителем общественного совета при Управлении Татьяной Штангрет рассказали медицинским работникам о перечне государственных услуг по линии контроля за оборотом наркотиков, предоставляемых МВД России в электронном виде. Полицейские и общественница рассказали присутствующим, что подача заявления в электронной форме – это просто, быстро и доступно. К основным преимуществам Единого портала Госуслуг относятся круглосуточный доступ и сокращение сроков предоставления услуг. После регистрации гражданину необходимо лишь выбрать услугу и направить необходимое заявление.

А сотрудники ОГИБДД ОМВД России по г. Жигулевску при проверке документов напомнили автолюбителям об удобстве получения госуслуг в электронном виде по линии Госавтоинспекции. Регистрация автомобиля, замена регистрационных знаков, запись на экзамен, выдача водительского удостоверения, оплата автоштрафов со скидкой – все эти услуги можно получить, записавшись на удобное время на портале Госуслуги.

В завершение мероприятия полицейские и общественники ответили на все интересующие вопросы и вручили каждому универсальную карту-путеводитель с QR-кодом, разработанную при поддержке Общественного совета, информирующую о государственных услугах, предоставляемых службами и подразделениями ГУ МВД России по Самарской области. Полицейские отметили, что для получения информации нужно будет всего лишь отсканировать QR-код на смартфоне и перейти по предложенной ссылке в специальный раздел официального сайта областного главка, где специалист подробно расскажет, как просто и доступно получить государственную услугу по линии МВД России.

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