В Самарской области полицейские провели мероприятие «Азбука дорожной безопасности» для младшеклассников

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Ребятам напомнили значения дорожных знаков и провели экскурсию в мини-технопарк «Квантум».

На базе Центра внешкольной работы муниципального района Волжский, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Госавтоинспекции Волжского района Анастасия Терехина совместно с руководителем отдела по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма Ксенией Евграфовой и представителем отряда ЮИД средней общеобразовательной школы «ОЦ» №1 поселка Стройкерамика организовали мероприятие «Азбука дорожной безопасности» для учащихся начальных классов.

Мероприятие состояло из нескольких мастер-классов: построение 3D модели дорожного знака, с использованием 3D ручки, изготовление световозвращающих элементов.

Старший лейтенант полиции напомнила учащимся значения дорожных знаков и рассказала, на что нужно обращать внимание при переходе проезжей части, какие правила следует соблюдать при поездке в автомобиле и о том, как влияет на безопасность движения пешеходов в темное время суток применение световозвращающих элементов. После чего сотрудник полиции предложила школьникам самостоятельно изготовить значки из световозвращающего материала.

В завершении мероприятия педагог-организатор технической направленности Елизавета Черняева провела для ребят экскурсию в мини-технопарк «Квантум».