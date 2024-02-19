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В Самарской области полицейские провели комплексную оперативно-профилактическую операцию «Профилактика»

19 февраля 2024 15:59
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Цель - выявление и раскрытие преступлений, совершаемых на улицах и в иных общественных местах, корыстнонасильственных преступлений и пр.

По распоряжению начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенанта полиции Игоря Иванова организовано проведение оперативно-профилактического мероприятия «Профилактика», в том числе с привлечением подразделений Главного управления МВД России по Самарской области на территории г. Самары. Также в мероприятии были задействованы сотрудники Росгвардии, представители ДНД и работники частных охранных организаций.

Основной целью мероприятия является профилактика, выявление и раскрытие преступлений, совершаемых на улицах и в иных общественных местах, корыстнонасильственных преступлений, предупреждение совершения преступлений в жилом секторе, пресечение бытовой и рецидивной преступности, преступной деятельности лиц в сфере незаконного оборота наркотических средств, в том числе осуществляющих организацию наркопритонов, незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, выявление нарушений миграционного законодательства Российской Федерации, задержание лиц, находящихся в розыске, пресечение нарушений в области безопасности дорожного движения.

За время проведения операции полицейскими раскрыто 46 преступлений.

Составлено 1190 протоколов за нарушение административного законодательства. В ходе отработки жилого сектора участковыми уполномоченными полиции проводились беседы со старшими домов и подъездов, представителями управляющих компаний, в ходе которых гражданам вручены памятки по противодействию мошенничествам.

Проверено по месту жительства 1278 граждан, состоящих под административным надзором. Выявлено 79 нарушений.

Задержаны 4 лица, находящихся в федеральном розыске.

Выявлено 96 нарушений миграционного законодательства. Так сотрудниками ОВД при силовой поддержке ОМОН Управления Росгвардии по Самарской области на территории Кировского, Промышленного и Советского районов г. Самары проведены мероприятия по выявлению и пресечению нарушений миграционного законодательства Российской Федерации. В ходе отработки выявлено 14 иностранных граждан с нарушением миграционного законодательства Российской Федерации. За нарушение режима пребывания и осуществление трудовой деятельности в отсутствии патента на работу составлено 15 административных протоколов.

Сотрудниками БЭП и ПК проведены инструктажи с представителями хозяйствующих субъектов по профилактике фальшивомонетничества.

Профилактические мероприятия, направленные на предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, выявление административных правонарушений, совершаемых в жилом секторе, на улицах и в иных общественных местах проходят на постоянной основе, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО

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