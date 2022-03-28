В Самарской области полицейские провели антинаркотические мероприятия

126

Жителям региона рассказали о последствиях употребления наркотиков и об ответственности за их незаконный оборот.

В Самарской области на постоянной основе проводится работа, направленная на противодействие незаконному обороту наркотиков. Так, в завершение 1-го этапа общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» сотрудники полиции и общественники провели профилактические встречи с жителями области.

В Самаре, Чапаевске и Красноярском районе сотрудники полиции вместе с представителями Общественных советов при территориальных органах внутренних дел провели со студентами беседы, направленные на профилактику наркозависимости среди подростков и формирование у молодежи антинаркотического мировоззрения. Полицейские рассказали учащимся о негативном влиянии запрещенных веществ на молодой организм и тяжелых моральных и физических последствиях употребления наркотиков, разъяснили административную и уголовную ответственность за их незаконный оборот, продемонстрировали тематические видеоролики.

Представители Общественного совета призвали молодых людей вести здоровый образ жизни, уверенно идти к намеченным целям, самосовершенствоваться и активно проявлять свою антинаркотическую позицию.

А в Волжском, Красноярском и Красноармейском районах сотрудники полиции провели профилактические беседы с местными жителями. Стражи порядка напомнили о разрушительном воздействии наркотических и психотропных веществ на организм, об ответственности за их незаконный оборот, раздали тематические листовки. Полицейские объяснили гражданам, насколько может быть важна любая информация о незаконном распространении наркотических средств, и рассказали о том, куда можно обратиться круглосуточно и анонимно и сообщить об известных фактах распространения и употребления наркотических веществ.

Мероприятия, направленные на противодействие незаконному обороту наркотиков в нашем регионе, будут продолжены.

Сообщить об известных фактах распространения и потребления наркотических средств и психотропных веществ можно:

- на телефон дежурной части ГУ МВД России по Самарской области: 8(846) 278-22-22, 8(846) 278-22-23;

- на официальный интернет-сайт https://63.мвд.рф через сервис «Прием обращений».