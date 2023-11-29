В Самарской области полицейские и ветераны посетили семьи сотрудников, погибших при выполнении служебных обязанностей

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Встречи с семьями погибших при исполнении служебного долга сотрудников - это важная традиция.

В ГУ МВД России по Самарской области никогда не забывают о родных и близких погибших и о совершенных ими самоотверженных поступках на службе правопорядка. Ведь когда-то их мужчины отдали свои жизни, исполняя служебный долг перед Родиной. Теперь их имена навечно вписаны в историю подразделений.

Так, заместитель начальника Отдела МВД России по Сергиевскому району - начальник отделения по работе с личным составом майор полиции Владимир Шестаков и председатель Совета ветеранов при территориальном органе внутренних дел Николай Клепач навестили родственников погибших коллег.

Полицейские вручили вдовам и матерям погибших памятные подарки и цветы, поблагодарили их за мужество и терпение, пожелали здоровья, душевного спокойствия, любви и счастья.

В свою очередь родные погибших коллег выразили огромную благодарность правоохранителям за внимание и отметили, что руководство и личный состав отдела бережно хранят память о товарищах и в любую минуту готовы прийти на помощь.