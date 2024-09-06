В Самарской области полицейские и общественники участвуют во Всероссийской акции «Помоги пойти учиться»

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Сотрудники полиции и представители общественности помогли детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

На территории Самарской области продолжается Всероссийская благотворительная акция, в рамках которой представители общественных советов и сотрудники полиции посещают школьников и их родителей, попавших в сложную жизненную ситуацию.

Так, в Самаре сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних совместно с представителем общественности Алексеем Томчуком помогли встретить новый учебный год с полным комплектом школьных принадлежностей одному из юных жителей города.

Отдельно беседу гости провели и с мамой школьника. Полицейские настоятельно рекомендовали ей тщательно контролировать успеваемость и посещаемость школьных занятий ребенка. А мальчику пожелали отличной учебы.

«Сборы в школу — непростая задача для любой семьи. В рамках этой акции мы выявили тех, кто особо нуждается в помощи в период подготовки к учебе, и помогли им», - отметил Алексей Томчук.

В Клявлинском районе инспекторы по делам несовершеннолетних провели межведомственные рейды по семьям, находящимся под контролем в комиссии по делам несовершеннолетних.

Сотрудники полиции проверили жилищно–бытовые условия семей с детьми и напомнили ребятам о необходимости соблюдении правил дорожного движения и поведения в общественных местах.

В Волжском районе полицейские и представители Общественных советов поздравили юных школьников из многодетных семей с началом учебного года и вручили им канцтовары, рюкзаки, а также сладкие подарки.