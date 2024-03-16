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В Самарской области полицейские и общественники совместно с представителями «Движения Первых» вручили первые паспорта юным жителям региона

16 марта 2024 11:25
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В Самарской области полицейские и общественники совместно с представителями «Движения Первых» вручили первые паспорта юным жителям региона

На днях в Управлении МВД России по г. Тольятти состоялась церемония торжественного вручения паспортов юным жителям города, достигшим 14-летнего возраста.

Первый официальный документ получили  ребята  кадетского класса  подшефной школы  и  ученики общеобразовательных учреждений города Тольятти: отличники, спортсмены, активисты школ, победители городских олимпиад.

С важным и значимым событием молодых людей поздравили: заместитель начальника Управления подполковник полиции Александр Бросов, начальник  ОВМ У МВД России по  г. Тольятти  подполковник полиции Алексей Ноздрачев, представитель Общественного совета при территориальном органе Татьяна Штангрет  и Ирина Шитова,  главный специалист «Движения Первых» в Тольятти, родные и близкие ребят.

Александр Бросов, обратившись к присутствующим с приветственным словом, отметил: «Молодежь - будущее России! И вы юные, умные, жизнерадостные являетесь ее яркими представителями. Для вас сегодня  произойдет  шаг во взрослую жизнь. Хочется пожелать вам удачи, с честью несите звание гражданина Российской Федерации, так как вы – наше будущее!».

В ходе торжественной церемонии ребята получили из рук Александра Бросова главный документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, и по экземпляру основного закона – Конституции РФ.

Ребят поздравил Алексей Ноздрачев, который подчеркнул: «Этот документ дает широкие права, но и устанавливает определенные обязанности, которые необходимо выполнять. Желаем вам стать достойными гражданами нашей страны!».

Татьяна Штангрет произнесла слова напутствия, пожелав молодым людям быть добропорядочными гражданами нашей страны, хранить и преумножать традиции России и  напомнила о  важности бережного обращения с документом.

Закончилось  мероприятие принесением клятвы, юные патриоты произнесли обещание на верность Российской Федерации, а затем  сделали общую фотографию, получив  памятные подарки от представителей «Движения первых».

В свою очередь, ребята поблагодарили полицейских и общественников и отметили, что получение первого паспорта – это значимое и запоминающееся событие для каждого жителя страны.

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