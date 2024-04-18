В Самарской области полицейские и общественники проводят профилактические беседы с гражданами пожилого возраста

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Встречи проходят в рамках регионального профилактического мероприятия «Школа безопасности для пенсионеров».

В целях профилактики преступлений с использованием IT-технологий в отношении граждан пожилого возраста и повышения их уровня правовой грамотности, сотрудники Госавтоинспекции с представителем общественного совета при территориальном ОВД Николаем Шаховым на территории Автозаводского района Тольятти провели профилактическую акцию.

Сотрудники полиции и общественники раздали листовки «Осторожно мошенники» водителям преклонного возраста.

Полицейские рассказали, что основную ставку мошенники делают на доверчивость, эмоциональность граждан. Например, злоумышленники звонят на телефон и, играя на эмоциях пенсионеров, обращаются якобы от лица родственников, просят о материальной помощи. Сотрудники полиции рекомендовали не передавать неизвестным свои персональные данные, реквизиты банковских карт, а также коды, приходящие на телефон, и ни в коем случае не переводить денежные средства незнакомцам. Заместитель председателя общественного совета при У МВД России по г. Тольятти Николай Шахов напомнил автолюбителям как не стать жертвой телефонных мошенничеств и передал тематические памятки с простыми советами о том, как защититься от киберпреступлений, и алгоритмом, куда обратиться, если пострадали от рук злоумышленников.

В Жигулевске начальник участковых уполномоченных Владимир Соловьев, ведущий юрисконсульт Татьяна Серова совместно с председателем Общественного совета при территориальном ОВД Денисом Поплавским провели профилактическую беседу - «Осторожно, мошенники!» в Доме культуры «Колокольчик» с гражданами пожилого возраста. Подполковник полиции рассказал, что на сегодняшний день зачастую пенсионеры, бывают, стеснены в средствах. «Бессовестные жулики стараются нажиться на этом, отбирая у стариков последнее, например: незнакомец, представляется социальным работником и сообщает о надбавке к пенсии, перерасчете квартплаты, премии ветеранам, срочном обмене денег на дому, якобы «только для пенсионеров». Каким бы любезным ни был этот человек – это мошенник! Для того чтобы защититься от мошенников, следует: незамедлительно прекратить разговор, никогда не передавать неизвестным свои персональные данные, реквизиты банковских карт и коды, приходящие сообщением на телефон и прежде, чем бежать в банк или переводить свои сбережения, необходимо посоветоваться с близкими или обратиться за помощью в полицию. Будьте бдительны, не пускайте посторонних в дом! Не дайте обмануть себя и своих родных!» – отметил Владимир Соловьев.

В завершение беседы Денис Поплавский вручил присутствующим информационные памятки – «Осторожно, мошенники!» с советами о том, как защититься от мошенников, и алгоритмом, куда обратиться за помощью, если пострадали от рук злоумышленников.

Полицейские отдела МВД России по г. Новокуйбышевску вместе с общественниками провели мероприятия на центральной улице города, к которому присоединились студенты Новокуйбышевского нефтехимического техникума.

Юрисконсульт правового направления Лидия Пушкарева в ходе бесед с гражданами напомнила об основных схемах мошенничества. К примеру, звонки от лжесиловиков или "банковских работников", лжеруководителя или "представителя Госуслуг", или "Министерства". Жители делились своими историями телефонного общения со злоумышленниками. Юрисконсульт призвала быть предельно осторожными и внимательными. При поступлении звонков или сообщений подобного характера проверять достоверность информации в официальных источниках. Кроме того, отметила, что не существует никаких «безопасных счетов», а представитель какого-либо учреждения не имеет возможности способствовать «переключению на сотрудников банка».

Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД Наталия Майдан попросила прохожих неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения и уделять особое внимание переходу проезжей части. Яркое солнце, техническая неисправность автомобиля, плохое самочувствие водителя и многие другие факторы могут стать причиной ДТП, несмотря на строгое соблюдение правил пешеходом.

Участники такой импровизированной встречи задавали много вопросов, на которые полицейские исчерпывающе отвечали. Полицейские вместе со студентами вручали информационные памятки с правилами поведения и телефонами, по которым необходимо обращаться за помощью.