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В Самарской области полицейские и общественники провели профориентационную беседу со студентами колледжа

3 апреля 2023 10:33
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В Самарской области полицейские и общественники провели профориентационную беседу со студентами колледжа

Юноши и девушки познакомились с историей становления и развития службы участковых уполномоченных полиции и приняли участие в увлекательной квест-игре.

В рамках профориентационной работы с подрастающим поколением сотрудники УМВД России по г. Тольятти вместе с представителями Общественного совета при Управлении провели для студентов колледжа увлекательное мероприятие.

Сначала сотрудники различных подразделений полиции рассказали ребятам о своей работе. Особый интерес у учащихся вызвал рассказ об истории становления и развития службы участковых уполномоченных полиции. Сотрудники полиции довели до учащихся информацию о перспективах и преимуществах службы в органах внутренних дел, особо отметив, что профессия полицейского на сегодняшний день является престижной и востребованной. Со студентами обсудили, какими качествами должен обладать полицейский: юноши и девушки назвали выдержку, ответственность, хорошую физическую подготовку, отзывчивость. Сотрудник дознания разъяснил порядок и условия поступления в учебные заведения МВД России и на службу в органы внутренних дел, а также перечислил список ведомственных вузов, в которые осуществляется набор в этом году.

Затем учащимся предложили пройти познавательную квест-игру и раскрыть условное преступление. Для ребят было инсценировано место преступления и было предложено в качестве сотрудников полиции при помощи подсказок старших товарищей разгадать условное «хищение» ценных бумаг из сейфа. По итогам игры все участники получили дипломы, сладкие подарки и положительные эмоции. Полицейские и общественник поблагодарили студентов за активность, ответили на интересующие вопросы и подчеркнули, что рады видеть в рядах органов внутренних дел неравнодушных, ответственных и принципиальных людей, готовых всегда прийти на помощь.

Главное управление МВД России по Самарской области осуществляет приемную кампанию на 2023 год в учебные организации Министерства внутренних дел России.

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