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В Самарской области полицейские и общественники провели профилактическую беседу с детьми

9 сентября 2023 12:45
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В Самарской области полицейские и общественники провели профилактическую беседу с детьми

Ребятам и их родителям напомнили о правилах дорожного движения.

В Кошкинском районе сотрудники полиции совместно с представителями Общественного совета при территориальном органе провели для юных жителей региона акцию «Светлячок в подарок», направленную на снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей, профилактику травматизма и популяризацию использования ребятами световозвращающих элементов.

Инспектор по пропаганде безопасного дорожного движения капитаном полиции Андреем Арютиным в доверительной беседе напомнил школьникам и их родителям об общих правилах безопасности на дороге, акцентируя внимание юных пешеходов на обязательном наличии на верхней одежде световозвращающих аксессуаров, объяснив, что световозвращающие элементы необходимы пешеходам в темное время суток и в условиях недостаточной видимости.

Представитель Общественного совета Екатерина Никитенко, в свою очередь, пожелала ребятам быть внимательными и строго соблюдать правила дорожного движения.

Дети принимали активное участие в беседе, задавая, интересующие вопросы.

В завершении мероприятия всем участникам подарили светоотражающие наклейки, брелоки и значки.

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