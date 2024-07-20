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В Самарской области полицейские и общественники провели профилактическое мероприятие с детьми

20 июля 2024 13:03
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В Самарской области полицейские и общественники провели профилактическое мероприятие с детьми

В Самаре, в рамках Всероссийской акции «Каникулы с Общественным советом», в одном из детских оздоровительно-образовательных центров сотрудники Госавтоинспекции и представители Общественного совета при региональном главке провели с ребятами профилактическое мероприятие по безопасности дорожного движения.

Инспектор пропаганды БДД капитан полиции Юлия Ситкова напомнила собравшимся основные правила поведения при переходе проезжей части и вблизи нее, предупредила о важности использования световозвращающих элементов в темное время суток и в условиях плохой видимости.

Во время мероприятия Татьяна Владимировна проверила, соответствуют ли условия лагеря основным требованиям безопасности.

Представитель Общественного совета, осмотрев комнаты ребят, столовую, душевые и медпункт, положительно оценила работу детского центра, отметив чистоту помещений и доброжелательность сотрудников.

В завершении мероприятия полицейские и представитель Совета пожелали ребятам веселых и безопасных каникул.

«Автомобиль – одно из самых травмоопасных средств передвижения. Пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения, берегите свое здоровье и помните о безопасности близких», - подчеркнула Татьяна Тимонина.

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