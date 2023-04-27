В Самарской области полицейские и общественники провели профилактические беседы со школьниками

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Ребятам рассказали об ответственности за правонарушения, призвали вести здоровый образ жизни и соблюдать правила безопасности в Интернете.

В целях повышения правовой грамотности подрастающего поколения сотрудники МО МВД России «Похвистневский» вместе с представителями общественного совета при территориальном ОВД встретились со школьниками старших классов. Полицейские побеседовали с ребятами о наиболее распространенных нарушениях закона несовершеннолетними, разъяснили порядок постановки на профилактический учет, на конкретных примерах объяснили, с какого возраста наступает административная и уголовная ответственность за различные правонарушения, напомнили об их правах и обязанностях. Также с учащимися поговорили о безопасность в сети Интернет, подчеркнув, что ни в коем случае нельзя указывать персональные данные, разглашать пароли от своего аккаунта, общаться с неизвестными пользователями. Школьников предостерегли от посещения сайтов с сомнительным контентом. Общественник Гаптельхамит Асылгареев призвал ребят вести здоровый образ жизни, идти к намеченным целям и соблюдать закон.

Сотрудники ОМВД России по Челно-Вершинскому району, встретившись со школьниками, в формате диалога обсудили с ними вред наркотических средств, административную и уголовную ответственность за наркопреступления; рассмотрели алгоритм действий, если поступают предложения об участии в незаконном обороте наркотиков. Полицейские уделили особое внимание курительным смесям, электронным сигаретам, энергетическим напиткам и другим вредным для организма веществам, употребление которых приводит к неизлечимым болезням и смерти.

В свою очередь, ребята активно задавали интересующие их вопросы, а в завершение мероприятий поблагодарили полицейских и общественников за важный диалог.