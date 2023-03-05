В Самарской области полицейские и общественники провели мероприятия по дорожной безопасности

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В рамках профилактики дорожно-транспортных происшествий на территории региона в Борском и Шенталинском районах сотрудники полиции вместе с общественниками при территориальных ОВД встретились со студентами колледжа. Полицейские напомнили учащимся об ответственности пешеходов за нарушения ПДД, настоятельно рекомендовали переходить дорогу исключительно в положенных местах и только после полной остановки транспортного средства, посоветовали снимать наушники и капюшон перед пересечением проезжей части. Также студентов проинформировали о возрасте, с которого допустимо управлять транспортными средствами и предупредили об ответственности, предусмотренной Кодексом об административных нарушениях Российской Федерации.

В Волжском, Челно-Вершинском и Похвистневском районах сотрудники Госавтоинспекции и общественники рассказали школьникам о том, как правильно вести себя на проезжей части дороги, какие правила необходимо соблюдать пешеходу и пассажиру, чтобы не попасть в беду. Детям напомнили о правилах поведении в общественном транспорте и в автомобилях, а также предупредили не допускать игр вблизи проезжей части и на ней. Ребятам рассказали о правилах поведения в общественных местах, объяснили, куда обращаться в случае опасности.

Также сотрудники Госавтоинспекции Похвистневского района вместе с председателем общественного совета при территориальном ОВД Татьяной Вобликовой встретились с воспитанниками детского сада. Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Евгения Ромаданова объяснила детям значения дорожных знаков – главных помощников каждого человека в пути. Ребята вместе с лейтенантом полиции подробно разобрали, как переходить перекресток, если сломался светофор. Татьяна Вобликова рекомендовала не забывать носить световозвращающие элементы на одежде, так как в зимнее время темнеет рано, и пешеходы становятся менее заметными для водителей. Чтобы не допустить трагедии, нужно на одежде иметь яркие световозвращатели.