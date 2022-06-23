В Самарской области полицейские и общественники провели антинаркотические мероприятия

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В преддверии Международного дня борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом сотрудники полиции Похвистневского и Красноярского районов и общественники при территориальных органах внутренних дел побеседовали со школьниками.

В формате диалога полицейские обсудили с присутствующими вред наркотических средств, административную и уголовную ответственность за наркопреступления. Учащиеся и сотрудники полиции вместе посмотрели социальные видеоролики о вреде наркомании, после чего порассуждали над увиденным.

Особый интерес у ребят вызвал вопрос, как помочь тем, кому пришлось столкнуться с таким злом, как наркотики: учащиеся активно подключились к обсуждению, предлагали свои варианты, задавали множество вопросов полицейским.

Подводя итог мероприятий, общественники поблагодарили ребят за активную антинаркотическую позицию и призвали их вести здоровый образ жизни, самосовершенствоваться и посвящать свободное время занятиям спортом на свежем воздухе.

Сотрудники О МВД России по Красноярскому району, встретившись с педагогами Красноярского государственного техникума, обсудили тему профилактики наркомании в подростковой и молодежной среде. Младший лейтенант полиции Равиль Екаев рассказал преподавателям, что такое наркотики, какие существуют виды зависимости от них и какие последствия возникают при употреблении этих вредных для здоровья веществ.

Педагоги вместе с полицейским обсудили, на что необходимо обращать внимание, чтобы распознать у студентов признаки употребления, а иногда и распространения наркотиков. В завершение мероприятия присутствующие пришли к единодушному мнению, что противодействие наркомании – очень важная и актуальная тема, поэтому следует приложить совместные усилия для борьбы с ней, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО