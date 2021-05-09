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В Самарской области полицейские и общественники принимают участие в акции «Георгиевская ленточка»

9 мая 2021 11:25
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В Самарской области полицейские и общественники принимают участие в акции «Георгиевская ленточка»

Сотрудники Межмуниципального отдела полиции «Нефтегорский» накануне Дня Победы пришли в гости к ученикам ГБОУ СОШ №2, чтобы напомнить ребятам о важности подвига советского солдата, а также рассказать о символе этого праздника – георгиевской ленточке.

Старший лейтенант полиции Владимир Миронов, инспектор (по розыску) ОГИБДД МО МВД России «Нефтегорский», рассказал ученикам, что впервые Георгиевская лента появилась в 1769 году как составная часть высшей воинской награды России – Императорского ордена Святого Великомученика и Победоносца Георгия. Екатерина II повелела вручать его офицерам за мужество и особые заслуги на полях сражений. Цвета Георгиевской ленты напоминают о дыме и пламени войны, через которые с честью прошел обладатель награды.

Как подчеркнул старший лейтенант полиции, не нужно относиться к георгиевской ленточке как к украшению, которое можно носить, как вздумается. Этот атрибут - знак памяти и скорби, уважения к ветеранам, поэтому обращаться с лентой нужно бережно. Георгиевскую ленту принято носить на груди слева.

В конце встречи сотрудник полиции напомнил ребятам о неукоснительном соблюдении Правил дорожного движения, призвал их быть внимательными и осторожными на дороге и вручил им георгиевские ленты.

В Ставропольском районе сотрудники Госавтоинспекции совместно с представителями Общественного совета при территориальном органе внутренних дел вручали участникам дорожного движения символ Великой Победы – «Георгиевскую ленту», поздравляли с праздником, напоминая о том, что ценой подвигов героев Великой Отечественной войны нам дана жизнь.

«Главная цель акции – напомнить о значимости георгиевской ленты. Это символ победы в Великой Отечественной войне, знак самоотверженного подвига солдат перед Родиной. Георгиевская ленточка – выражение нашего уважения к ветеранам, благодарность людям, отдавшим все для фронта, всем тем, благодаря кому мы победили в 1945 году» - отметил представитель Общественного совета Артем Медведев.

В завершении акции сотрудники полиции и общественники возложили цветы к Мемориальному памятнику погибшим в годы Великой Отечественной войны.

В Тольятти в преддверии дня Победы в Великой Отечественной войне, вблизи парка Победы прошла акция «Георгиевская ленточка» при участии заместителя начальника отдела ГИБДД территориального органа внутренних дел подполковника полиции Андрея Капунова и представителей Самарской Областной Общественной Организации «Военно-Исторический Клуб Патриоты». Участникам дорожного движения были вручены георгиевские ленточки и атрибутика военных лет. Граждане с удовольствием и благодарностью принимали их, как дань уважения людям, которые приблизили для всех нас Победу!

Аналогичные мероприятия проходят на территории всей Самарской области. Георгиевская лента – символ единства и памяти! И именно благодаря такой акции совместными усилиями можно сохранить и передать поколениям память о том, кто и какой ценой добился Победы в Великой Отечественной войне!

Теги: Георгиевская ленточка День Победы

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