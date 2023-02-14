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В Самарской области полицейские и общественники организовали работу «Школы безопасности для пенсионеров»

14 февраля 2023 11:14
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В Самарской области полицейские и общественники организовали работу «Школы безопасности для пенсионеров»

Целью мероприятия является профилактика мошенничества в отношении граждан пожилого возраста и повышение правовой грамотности старшего поколения. 

Сотрудники полиции Самарской области вместе с представителями общественных советов при территориальных ОВД организовали работу регионального профилактического мероприятия «Школа безопасности для пенсионеров», целью которого является профилактика мошенничества в отношении граждан пожилого возраста и повышение уровня правовой грамотности населения.Так, сотрудники МУ МВД России «Сызранское» вместе с председателем общественного совета при территориальном органе Натальей Киреевой встретились с пожилыми людьми в сызранском Центре социального обслуживания населения. Открывая мероприятие, Наталья Киреева отметила, что люди старшего поколения в силу возраста являются одной из самых уязвимых категорий граждан. Основную ставку мошенники делают на доверчивость и эмоциональность пенсионеров.

Общественница выразила надежду на то, что подобные профилактические беседы будут полезны пожилым гражданам, и призвала обязательно поделиться со своими соседями, родными и знакомыми полученной информацией.Представители службы участковых уполномоченных и уголовного розыска сызранской полиции напомнили собравшимся о наиболее распространенных способах обмана, а также о предлогах, под которыми злоумышленники обращаются к пожилым людям.

Полицейские призвали граждан не переводить незнакомым людям деньги, не вступать в переписки или разговоры с неизвестными, которые просят денежные средства для урегулирования тех или иных вопросов, не передавать свои персональные данные, реквизиты банковских карт, а также коды, приходящие на телефон. В случае появления сомнений нужно незамедлительно обращаться в ближайшее отделение полиции или по номеру 102. Участники встречи задали множество вопросов, на которые полицейские дали исчерпывающе ответы. В завершение все присутствующие получили информационные листовки с советами о том, как защититься от киберпреступлений, и алгоритмом, куда обратиться, если вы пострадали от рук злоумышленников.

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