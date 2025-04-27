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В Самарской области подвели промежуточные итоги конкурса "Полицейский Дядя Степа"

27 апреля 2025 10:40
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В Самарской области подвели промежуточные итоги конкурса "Полицейский Дядя Степа"

Поделки ребят посвящены Году защитника Отечества и 80-летию Великой Победы.

 

Сотрудники Отдела МВД России по Приволжскому району подвели итоги районного этапа Всероссийского конкурса детского творчества «Полицейский Дядя Степа».

В этот раз конкурс посвящен Году защитника Отечества и 80-летию Великой Победы.

В результате голосования первые места в своих возрастных категориях заняли работы 10-летней Софьи под названием «Дядя Степа – защитник Отечества» и 13-летней Юлии - «С Великим Днем Победы!».

Поделки, занявшие призовые места, направлены в ГУ МВД России по Самарской области для участия в региональном этапе конкурса.

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