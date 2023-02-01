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В Самарской области подвели итоги регионального этапа конкурса детских рисунков «Участковый глазами детей»

1 февраля 2023 13:50
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В Самарской области подвели итоги регионального этапа конкурса детских рисунков «Участковый глазами детей»

Рисунки победителей будут направлены в МВД России для дальнейшего участия в федеральном этапе конкурса.

В Самарской области завершился региональный этап всероссийского конкурса детского художественного творчества «Участковый глазами детей», посвященный 100-летнему юбилею службы участковых уполномоченных полиции.

Тематический конкурс проводился с 1 декабря 2022 года по 23 января 2023 года по двум номинациям: «гражданственность и патриотизм», «профессия - участковый уполномоченный полиции».

В Конкурсе принимали участие дети и внуки сотрудников органов внутренних дел региона. За время проведения в Управление организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Самарской области поступило 23 конкурсные работы. Ребята в возрасте от 6 до 14 лет включительно изобразили различные моменты службы участковых уполномоченных полиции.

В состав конкурсного жюри вошли заместитель начальника полиции ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Юрий Дмитриев, руководство и личный состав управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних областного главка полиции, а также сотрудники управления по работе с личным составом и представители Общественного совета при региональном главке МВД. Они отметили творческий подход каждого участника конкурса, мастерство исполнения, оригинальность и подчеркнули, что все работы отражают любовь и гордость детей за своих родственников, работающих в полиции.

По итогам регионального этапа Конкурса наивысшей оценки удостоены рисунки 6-летнего Матвея, представляющего Челно-Вершинский район, 10-летнего Ивана, представляющего г. Сызрань, 13-летней Дианы, представляющей г. Жигулевск.

Рисунки победителей будут направлены в МВД России для дальнейшего участия в федеральном этапе конкурса «Участковый глазами детей».

Ознакомиться с работами всех участников регионального этапа можно по ссылке.

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