Я нашел ошибку
Главные новости:
Движение по улице XXII Партсъезда было открыто утром 27 марта.
В Самаре по улице XXII Партсъезда проехало более 8 тысяч автомобилей
Среднегодовая температура воздуха в Самаре перевалила за 7 градусов
Среднегодовая температура воздуха в Самаре перевалила за 7 градусов
Забронировать путевку в детский лагерь теперь можно онлайн
Забронировать путевку в детский лагерь теперь можно онлайн
Проверить знания о событиях Великой Отечественной войны можно на образовательной платформе «Ростелеком. Лицей»
Проверить знания о событиях Великой Отечественной войны можно на образовательной платформе «Ростелеком. Лицей»
В Сызранском районе мотоциклист врезался в столб и погиб
В Сызранском районе мотоциклист врезался в столб и погиб
В Самаре объявлен старт конкурса стихотворений, эссе и иллюстраций "Всю душу выплесну в слова"
В Самаре объявлен старт конкурса стихотворений, эссе и иллюстраций "Всю душу выплесну в слова"
Матч с «Локомотивом» рассудит Сергей Иванов
Матч с «Локомотивом» рассудит Сергей Иванов
билайн adtech внедряет ИИ-помощник для создания текстов таргетированных SMS- рассылок
Билайн adtech внедряет ИИ-помощник для создания текстов таргетированных SMS- рассылок
Наверх
Самара  +10 °C, Тольятти  +9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.83
-0.38
EUR 90.54
-1.46
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский ВООПИиК запускает цикл бесплатных лекций
В апреле в СОУНБ пройдёт новый цикл просветительских встреч проекта «Интеллектуальная среда»
В «ЗИМ Галерее» пройдет экскурсия по выставке художницы Дарьи Емельяновой
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарской области подвели итоги операции "Чистое поколение"

28 марта 2025 12:34
152
В Самарской области подвели итоги операции "Чистое поколение"

В период с 10 по 19 марта текущего года на территории Самарской области прошел первый этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Чистое поколение – 2025», направленной на предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних и молодежи, выявления и пресечения фактов их вовлечения в противоправную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также повышения уровня осведомленности населения о последствиях потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте.

Сотрудниками полиции при содействии органов государственной власти и местного самоуправления, общественных и молодёжных организаций проведены оперативно-профилактические и рейдовые мероприятия по выявлению и пресечению незаконного оборота запрещенных веществ.

В период проведения «Чистое поколение – 2025» проверено 749 объектов, из них 316 мест массового пребывания несовершеннолетних и молодежи.

Организовано и проведено 324 профилактических мероприятия, направленных на предупреждение распространения наркомании, 64 индивидуально-профилактических беседы с несовершеннолетними, находящимися в социально-опасном положении.

Выявлено 59 административных правонарушений и 38 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, изъято более 2 кг. наркотических средств.

Выявлено 74 пронаркотических Интернет-ресурса, о которых проинформировано Управление Роскомнадзора по Самарской области для последующей блокировки.

Информация о значимых мероприятиях, организованных в рамках Операции, освещена в региональных СМИ и размещена на сайтах заинтересованных министерств и ведомств, всего опубликовано 139 материалов.

Сотрудниками полиции Самарской области работа в данном направлении продолжается.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Забронировать путевку в детский лагерь теперь можно онлайн
28 марта 2025  13:58
Забронировать путевку в детский лагерь теперь можно онлайн
109
В Самаре с сегодняшнего дня временно перекроют участок улицы Мичурина
28 марта 2025  10:06
В Самаре с сегодняшнего дня временно перекроют участок улицы Мичурина
243
Глава региона пообщался с главврачами больниц и поликлиник Самарской области. Каждый из руководителей смог выразить свои пожелания и задать вопросы губернатору.
27 марта 2025  16:07
Вячеслав Федорищев передал главврачам медучреждений региона 87 новых машин неотложной помощи
465
На территории Самарской области установлен особый противопожарный режим
27 марта 2025  12:22
На территории Самарской области установлен особый противопожарный режим
371
В Самаре открыли для движения две дороги
27 марта 2025  10:03
В Самаре открыли для движения две дороги
407
Весь список