В Самарской области подвели итоги операции "Чистое поколение"

152

В период с 10 по 19 марта текущего года на территории Самарской области прошел первый этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Чистое поколение – 2025», направленной на предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних и молодежи, выявления и пресечения фактов их вовлечения в противоправную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также повышения уровня осведомленности населения о последствиях потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте.

Сотрудниками полиции при содействии органов государственной власти и местного самоуправления, общественных и молодёжных организаций проведены оперативно-профилактические и рейдовые мероприятия по выявлению и пресечению незаконного оборота запрещенных веществ.

В период проведения «Чистое поколение – 2025» проверено 749 объектов, из них 316 мест массового пребывания несовершеннолетних и молодежи.

Организовано и проведено 324 профилактических мероприятия, направленных на предупреждение распространения наркомании, 64 индивидуально-профилактических беседы с несовершеннолетними, находящимися в социально-опасном положении.

Выявлено 59 административных правонарушений и 38 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, изъято более 2 кг. наркотических средств.

Выявлено 74 пронаркотических Интернет-ресурса, о которых проинформировано Управление Роскомнадзора по Самарской области для последующей блокировки.

Информация о значимых мероприятиях, организованных в рамках Операции, освещена в региональных СМИ и размещена на сайтах заинтересованных министерств и ведомств, всего опубликовано 139 материалов.

Сотрудниками полиции Самарской области работа в данном направлении продолжается.