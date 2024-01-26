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В Самарской области подвели итоги оперативно-служебной деятельности ОВД за 2023 год

26 января 2024 11:47
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Самарской области подвели итоги оперативно-служебной деятельности ОВД за 2023 год

Сегодня прошло расширенное заседание коллегии ГУ МВД России по Самарской области. Под председательством начальника Главного управления генерал-лейтенанта полиции Игоря Иванова, в ее работе приняли участие члены коллегии, руководители служб и подразделений областного главка, а также начальники территориальных органов внутренних дел региона.

На подведение итогов работы Главного управления были приглашены: Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, главный федеральный инспектор по Самарской области Михаил Феоктистов, и.о. председателя Губернской Думы Марина Антимонова, уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова, руководители региональных подразделений правоохранительных и контролирующих ведомств, представители судейского сообщества, а также председатель Общественного совета при областном главке Александр Шахов.

Открыли коллегию гимнами Российской Федерации и Самарской области.

Выступая с докладом об итогах оперативно-служебной деятельности, начальник ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов отметил, что сотрудники органов внутренних дел Самарской области в прошедшем году обеспечивали правопорядок и общественную безопасность при проведении 9 тысяч массовых мероприятий. Заметно повысилась личная и имущественная безопасность граждан в общественных местах (- 17%), в том числе на улицах (- 28,6%). Раскрыто свыше 25 тысяч уголовно наказуемых деяний. Раскрываемость убийств и фактов причинения тяжкого вреда здоровью составила 99%, разбоев – 100%. Повысилась раскрываемость грабежей, краж, поджогов и наркопреступлений. Из незаконного оборота изъято свыше 185 кг запрещенных веществ, перекрыто 10 каналов поставки, ликвидировано три подпольные лаборатории.

При этом количество преступлений, совершенных с использованием информационных технологий возросло на 31%. С применением современных технологий совершено 70% сбыта наркотических средств, 80% мошенничеств, и почти каждая пятая кража. Проблемным остается направление дистанционных мошенничеств.

«Самыми незащищенными являются граждане пожилого возраста.

Существует необходимость участия в профилактике всех органов власти, только совместными усилиями мы сможем оградить пожилых граждан от мошенников.», — резюмирует начальник главка.

Крайне негативно в обществе воспринимаются правонарушения, совершаемые иностранцами. 

Как подчеркнул генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов: «Главное управление занимает принципиальную позицию в отношении правонарушителей из числа мигрантов. Так, 2023 году за пределы Российской Федерации выдворено в три с половиной раза больше иностранцев — 3088 человек».

Органами внутренних дел выявлено более двух с половиной тысяч экономических преступлений, из них 321 — против государственной власти, большинство из которых —это факты взяточничества. Средний размер взятки составил 227 тыс. рублей.

Игорь Геннадьевич отметил повышение уровня доверия жителей региона к деятельности органов внутренних дел и возросшую оценку эффективности деятельности полиции: «Общественное доверие и поддержка граждан являются основополагающим принципом нашей деятельности».

В завершение мероприятия генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов выразил признательность Губернатору Самарской области Дмитрию Азарову и присутствующему на коллегии вице-губернатору Юрию Рожину за понимание и поддержку органов внутренних дел. «Также хочу высказать особую признательность за конструктивное взаимодействие председателю областного суда Кудинову Вадиму Вячеславовичу, прокурору Самарской области Бережицкому Сергею Петровичу, начальнику УФСБ Акулинину Андрею Юрьевичу, и всем присутствующим руководителям», —отметил Игорь Геннадьевич.

Губернатор Дмитрий Азаров поблагодарил сотрудников органов внутренних дел за служение людям.

Он добавил, что подведение итогов работы ГУ МВД России по Самарской области, в рамках расширенного заседании коллегии — это всегда разговор о самом главном в борьбе с преступностью.

«Это, безусловно, обеспечение безопасности наших граждан, соблюдение их прав и свобод. Без решения этих задач — не достигнуть целей национального развития России, поставленных нашим Президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Невозможно укрепление суверенитета, в том числе общественного, без чего, как сказал Глава государства: «Россия существовать просто не сможет». Кроме того, мною принято решение об оказании мер социальной поддержки сотрудникам органов внутренних дел, проходящим службу на должностях младшего начальствующего состава, участвующим в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности. Мы предусматриваем дополнительную выплату из регионального бюджета, она составит 10 тысяч рублей», — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, и.о. председателя Губернской Думы Марина Антимонова, и уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова вручили награды сотрудникам полиции, отличившимся в охране порядка и достигшим успехов в оперативно-служебной деятельности.

По итогам заседания коллегии начальник ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов поблагодарил личный состав органов внутренних дел за проявленную ответственность и добросовестную службу, а также довел основные задачи на 2024 год, среди которых, повышение эффективности работы по противодействию нарко и киберпреступности, соблюдение миграционного законодательства и профилактики правонарушений, совершаемых иностранными гражданами, обеспечение правопорядка в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации.

 

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