В Самарской области подвели итоги областного военно-спортивного лагеря «Штурм»

174

С 14 по 17 сентября на территории аэродрома Бобровка успешно прошёл Областной военно-спортивный лагерь «Штурм». В масштабных соревнованиях за звание сильнейших сразились 100 молодых патриотов из 20 военно-патриотических клубов и юнармейских отрядов, представляющих 11 муниципальных образований Самарской области. 14+

Мероприятие проведено в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» при поддержке правительства Самарской области. Его ключевыми задачами являются патриотическое воспитание подрастающего поколения, подготовка юношей и девушек к военной службе и проверка их физических и морально-волевых качеств в условиях, максимально приближенных к реальным.

Организаторами Областного военно-спортивного лагеря «Штурм» выступили правительство Самарской области, Центр спортивной и военно-патриотической подготовки детей и молодежи «Центр Плотниковых». Общее руководство организацией и проведением мероприятия осуществлял Центр патриотического воспитания молодёжи Самарской области.

Программа лагеря была разделена на два этапа: отборочный и финальный. В течение нескольких дней участники демонстрировали мастерство в десяти дисциплинах, включая огневую и тактическую подготовку, основы управления беспилотными летательными аппаратами, оказание первой медицинской помощи и горную подготовку.

Лучшие команды, прошедшие в финал, приняли участие в масштабной сюжетно-тактической игре «Поиск», имитирующей проведение реальной боевой операции. В течение суток, преодолевая маршрут протяженностью 25 километров, финалисты выполняли боевые стрельбы, работали с картами и координатами, проводили разведку, организовывали засады, осуществляли водные переправы и наводили условный артиллерийский огонь на цели противника.

Особым событием для всех участников стала встреча в день открытия с Героем России, участником федеральной программы «Время героев» Андреем Ерёминым. Он поделился с ребятами боевым опытом, рассказал о начале своего пути в военно-патриотическом клубе и отметил, что навыки, полученные в юности, стали прочным фундаментом для его дальнейшей службы. Андрей Валерьевич дал молодым патриотам напутствие, призвав их развивать не только физическую силу и военные умения, но и воспитывать в себе мужество, стойкость и любовь к Родине.

Участник команды-чемпиона «ФорПОСТ» Владислав Сорокин поделился впечатлениями: «Для нашей команды 2024 год стал дебютным на соревнованиях «Штурм», и мы сразу заняли первое место. В этом году мы подтвердили свой статус. Особенно запомнились стрельба из АК-74 и новый этап управления БПЛА. В финале наибольшие трудности вызвали 25-километровый маршрут и снайперская стрельба. Главный секрет нашего успеха — абсолютное доверие внутри команды».

На церемонии закрытия все команды были отмечены благодарностями, а победители и призёры получили заслуженные награды.

Итоги соревнований команд лагеря «Штурм:

В старшей возрастной категории (17–20 лет):

- III место – Военно-патриотический клуб «Рать» (г. Тольятти)

- II место – Военно-патриотическое объединение «Щит» (г. Сызрань)

- I место – Военно-патриотический клуб «ФорПОСТ» (г. Тольятти)

В младшей возрастной категории (14–16 лет):

- III место – Юнармейский отряд «Гвардеец ДОСААФ» (г. Отрадный)

- II место – Кадетский корпус МАУ Центр «Авангард-Самара»

- I место – Военно-патриотический клуб «Центр Плотниковых» (г. Самара)

Фото: министерство молодежной политики Самарской области