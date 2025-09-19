В Самарской области подвели итоги областного военно-спортивного лагеря «Штурм»

Я нашел ошибку
Главные новости:
В спартакиаде примут участие 14 команд «серебряного» возраста (50+).
В Самаре пройдет областная Спартакиада по настольным спортивным играм для представителей старшего поколения
В Госдуме выступили за изменение порядка включения отопления в домах.
Депутат ГД Кошелев призвал перейти к гибкому регулированию отопительного сезона
Сообщили в ГУ МЧС СО.
Пожар в Тольятти на складе лакокрасочных материалов ликвидирован
На съезде учителя информатики обсудили актуальные вопросы будущего IT-образования, внедрение искусственного интеллекта (ИИ), эффективные педагогические методики и сложные задания ЕГЭ.
В регионе прошёл I Съезд учителей информатики
Возобновление прямых авиаперелетов между странами станет важным шагом для развития туризма и увеличения взаимного турпотока.
Прямое авиасообщение между Россией и Филиппинами планируется возобновить в октябре 2025 года
А также высадили порядка 100 хвойных саженцев, выращенных в питомниках региона.
На острове Зелененьком волонтеры собрали более 7 кубометров бытового и строительного мусора
В ходе ссоры на почве личных неприязненных отношений он нанес 94-летней женщине не менее 36 ударов.
Житель региона 18 лет 2 месяца проведет в колонии за убийство своей бабушки
На счету наших спортсменов две медали и первое общекомандное место в соревнованиях по баскетболу.
Две медали Игр Александра Невского завоевали спортсмены из Самарской области
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.17
0.17
EUR 98.98
0.68
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самарском университете сотрудники ГУ МВД СО провели профориентационную встречу со студентами
В Тольятти пройдет фестиваль русской национальной культуры «Русская берёзка»
Иван Носков встретился с коллективом компании «РКС-Самара»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарской области подвели итоги областного военно-спортивного лагеря «Штурм»

19 сентября 2025 16:54
174
В соревнованиях за звание сильнейших сразились 100 молодых патриотов из 20 военно-патриотических клубов и юнармейских отрядов.

С 14 по 17 сентября на территории аэродрома Бобровка успешно прошёл Областной военно-спортивный лагерь «Штурм». В масштабных соревнованиях за звание сильнейших сразились 100 молодых патриотов из 20 военно-патриотических клубов и юнармейских отрядов, представляющих 11 муниципальных образований Самарской области.  14+
Мероприятие проведено в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» при поддержке правительства Самарской области. Его ключевыми задачами являются патриотическое воспитание подрастающего поколения, подготовка юношей и девушек к военной службе и проверка их физических и морально-волевых качеств в условиях, максимально приближенных к реальным. 
Организаторами Областного военно-спортивного лагеря «Штурм» выступили правительство Самарской области, Центр спортивной и военно-патриотической подготовки детей и молодежи «Центр Плотниковых». Общее руководство организацией и проведением мероприятия осуществлял Центр патриотического воспитания молодёжи Самарской области.
Программа лагеря была разделена на два этапа: отборочный и финальный. В течение нескольких дней участники демонстрировали мастерство в десяти дисциплинах, включая огневую и тактическую подготовку, основы управления беспилотными летательными аппаратами, оказание первой медицинской помощи и горную подготовку.
Лучшие команды, прошедшие в финал, приняли участие в масштабной сюжетно-тактической игре «Поиск», имитирующей проведение реальной боевой операции. В течение суток, преодолевая маршрут протяженностью 25 километров, финалисты выполняли боевые стрельбы, работали с картами и координатами, проводили разведку, организовывали засады, осуществляли водные переправы и наводили условный артиллерийский огонь на цели противника.
Особым событием для всех участников стала встреча в день открытия с Героем России, участником федеральной программы «Время героев» Андреем Ерёминым. Он поделился с ребятами боевым опытом, рассказал о начале своего пути в военно-патриотическом клубе и отметил, что навыки, полученные в юности, стали прочным фундаментом для его дальнейшей службы. Андрей Валерьевич дал молодым патриотам напутствие, призвав их развивать не только физическую силу и военные умения, но и воспитывать в себе мужество, стойкость и любовь к Родине.
Участник команды-чемпиона «ФорПОСТ» Владислав Сорокин поделился впечатлениями: «Для нашей команды 2024 год стал дебютным на соревнованиях «Штурм», и мы сразу заняли первое место. В этом году мы подтвердили свой статус. Особенно запомнились стрельба из АК-74 и новый этап управления БПЛА. В финале наибольшие трудности вызвали 25-километровый маршрут и снайперская стрельба. Главный секрет нашего успеха — абсолютное доверие внутри команды».
На церемонии закрытия все команды были отмечены благодарностями, а победители и призёры получили заслуженные награды.

Итоги соревнований команд лагеря «Штурм:
В старшей возрастной категории (17–20 лет):
- III место – Военно-патриотический клуб «Рать» (г. Тольятти)
- II место – Военно-патриотическое объединение «Щит» (г. Сызрань)
- I место – Военно-патриотический клуб «ФорПОСТ» (г. Тольятти)

В младшей возрастной категории (14–16 лет):
- III место – Юнармейский отряд «Гвардеец ДОСААФ» (г. Отрадный)
- II место – Кадетский корпус МАУ Центр «Авангард-Самара»
- I место – Военно-патриотический клуб «Центр Плотниковых» (г. Самара)

 

Фото: министерство молодежной политики Самарской области

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
На счету наших спортсменов две медали и первое общекомандное место в соревнованиях по баскетболу.
19 сентября 2025, 18:32
Две медали Игр Александра Невского завоевали спортсмены из Самарской области
На счету наших спортсменов две медали и первое общекомандное место в соревнованиях по баскетболу. Спорт
132
Такие заболевания, как конъюнктивиты, кератиты, иридоциклиты, блефариты, ячмени и халязионы, все связаны со снижением иммунитета.
19 сентября 2025, 18:18
Самарский офтальмолог рассказал, как сохранить здоровье глаз в осенний период
Такие заболевания, как конъюнктивиты, кератиты, иридоциклиты, блефариты, ячмени и халязионы, все связаны со снижением иммунитета. Здравоохранение
144
На весь цикл работ по замене одного лифта необходимо около 3 месяцев.
19 сентября 2025, 18:11
Меняют лифты в 23 многоквартирных домах Самары
На весь цикл работ по замене одного лифта необходимо около 3 месяцев. Благоустройство
157
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил самарских оружейников с профессиональным праздником
19 сентября 2025  09:54
Вячеслав Федорищев поздравил самарских оружейников с профессиональным праздником
226
В администрации Самары организована работа телефона «горячей линии» по вопросам противодействия коррупции
18 сентября 2025  13:03
В администрации Самары организована работа телефона «горячей линии» по вопросам противодействия коррупции
383
Гастрономический фестиваль «Самара со вкусом» откроется в областной столице в День туризма
17 сентября 2025  12:21
Гастрономический фестиваль «Самара со вкусом» откроется в областной столице в День туризма
758
Самара присоединится к всероссийскому дню бега «Кросс нации»
17 сентября 2025  12:06
Самара присоединится к всероссийскому дню бега «Кросс нации»
473
8 самарских производителей представляют свою продукцию на XXXIV Международной осенней выставке продуктов питания WorldFood Moscow 2025
17 сентября 2025  09:31
8 самарских производителей представляют свою продукцию на XXXIV Международной осенней выставке продуктов питания WorldFood Moscow 2025
1983
Весь список