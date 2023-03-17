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В Самарской области подведены итоги операции «Должник»

17 марта 2023 14:38
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По результатам рейдовых мероприятий принудительно взыскано более 540 тысяч рублей, а также пресечено 280 административных правонарушений.

По результатам рейдовых мероприятий принудительно взыскано более 540 тысяч рублей, а также пресечено 280 административных правонарушений.

Как сообщила начальник отдела организации применения административного законодательства управления организации охраны общественного порядка ГУ МВД России по Самарской области подполковник полиции Елена Мешалкина: «Подведены итоги оперативно-профилактического мероприятия «Должник», прошедшего на территории губернии с 6 по 15 марта 2023 года совместно с территориальными подразделений ГУФССП России по Самарской области».

Основная цель мероприятия – выявление лиц, имеющих задолженности по уплате административных штрафов. В ходе рейдов осуществлялись проверки мест проживания и работы должников с целью привлечения их к ответственности за неуплату административных штрафов и принимались иные меры, предусмотренные действующим законодательством, в том числе наложение ареста на имущество должника. 

Подполковник полиции отметила «В ходе профилактического мероприятия проведено 593 рейдов по розыску лиц, уклоняющихся от добровольной оплаты штрафов, наложенных по итогам рассмотрения дел об административных правонарушениях. По результатам мероприятий принудительно взыскано более 540 тысяч рублей, а также пресечено 280 нарушений,  административная ответственность за которые предусмотрена ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ. По итогам рассмотрения протоколов судьями, гражданам назначены административные наказания в виде штрафов в двойном размере ранее неуплаченного штрафа, а также аресты на срок до 15 суток. Работа в данном направлении проводится на всей территории Самарской области и будет продолжена».

Так, сотрудники патрульно-постовой службы полиции установили местонахождение правонарушителя, который не оплатил штраф. Мужчина 1970 года рождения привлекался к административной ответственности за продажу алкогольной продукции несовершеннолетнему. В установленный срок назначенный судом штраф в размере 15 000 рублей не оплатил. В отношении мужчины полицейские составили протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания». Судом правонарушителю назначено наказание в виде административного ареста на 15 суток.

К административной ответственности также привлекли 38-летнего жителя Крансоглинского района. Он не оплатил штраф в размере 500 рублей, назначенный ему судом за совершение мелкого хулиганства. В ходе адресной работы полицейские и приставы установили местонахождение неплательщика и провели с ним профилактическую беседу. В тот же день мужчина оплатил штрафы и предоставил чек должностным лицам.

В отношении 33-летнего неплательщика из Самары, который в конце 2022 года судом привлекался к административной ответственности за утрату паспорта по небрежности, собран административный материал, который сотрудники полиции передали в суд для рассмотрения по существу.

В ходе рейдов в Ставропольском районе полицейскими к административной ответственности привлечен мужчина 1961 года рождения. В отношении него должностные лица трижды составляли протоколы об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.20.20 КоАП РФ (потребление алкогольной продукции в местах, запрещенных федеральным законом). Назначенные штрафы мужчина в установленные сроки не оплатил. Расплатой за несознательное отношение к закону стали вновь назначенные штрафы, только уже в двукратном размере. В этот раз местный житель решил не нарушать закон и в этот же день оплатил штрафы, после чего предоставил копию квитанции в группу по исполнению административного законодательства территориального отдела полиции.

В Тольятти участковые уполномоченные полиции доставили в суд местного жителя 1990 года рождения, который в сентябре прошлого года незаконно употребил психотропные средства и не оплатил назначенный за это штраф в размере 4000 рублей. Молодой человек вину в совершении очередного противоправного деяния признал полностью и по постановлению суда пробыл под административным арестом 3 суток, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   ГУ МВД СО

 

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