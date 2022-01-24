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В Самарской области подано более 10 000 заявок на оформление Карты жителя Самарской области

24 января 2022 15:45
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С середины января оформить Карту можно не только лично в банке, но и онлайн.

В Самарской области подано более 10 000 заявок на оформление Карты жителя Самарской области. С середины января оформить Карту можно не только лично в банке, но и онлайн, зайдя на интернет-портал. Для этого необходимо авторизоваться на портале через Госуслуги и заполнить поля предлагаемой формы: сведения о себе, данные полиса ОМС, СНИЛС и паспорта, а также выбрать отделение, где удобно будет забирать карту, и ее дизайн. Также пользователю потребуется загрузить на сайт свою фотографию в хорошем качестве, принять пользовательское соглашение и отправить заявку на обработку. 

Подать онлайн-заявку на оформление Карты жителя Самарской области можно также через мобильное приложение. Пока функция доступна для гаджетов, работающих на платформе iOS. Скачать приложение Карта жителя Самарской области можно в App Store.

Когда Карта жителя Самарской области будет готова к выдаче, пользователь получит СМС-сообщение от банка. В среднем срок изготовления составляет 14 дней.  Для получения карты при себе необходимо иметь паспорт.

Проект «Карта жителя Самарской области», реализованный по инициативе Губернатора Дмитрия Азарова, стартовал в июне 2021 года и всецело отвечает принципам национального проекта «Цифровая экономика».

С 2022 года держатели Карты жителя Самарской области также могут зарегистрировать ее в качестве ски-пасса на горнолыжном курорте «Кувандык 365» (Оренбургская область). Проект удалось реализовать благодаря совместному проекту платежной системы «Мир» и региональных властей семи субъектов Российской Федерации - Самарской, Оренбургской, Свердловской, Нижегородской областей, Республик Мордовия и Башкортостан, города Севастополь. После регистрации Карта на постоянной основе принимается на турникетах подъемников курорта. Также универсальным пластиком можно пользоваться как обычными банковскими картами платежной системы «Мир»: например, пополнять ски-пасс, оплачивать проживание, экипировку и питание, совершать привычные покупки в магазинах и так далее.

Карта жителя Самарской области выпускается на основе платежной системы «Мир» и обладает расширенным функционалом: ее можно использовать как полноценную банковскую карту, транспортное приложение, а также получать скидки и бонусы от партеров проекта, которых на сегодня уже более 30. На карту можно перевести получение всех соцвыплат, пенсий и зарплаты. Изготовление и обслуживание карты бесплатно.

Также Карта жителя Самарской области учувствует в программе лояльности АО «Национальная платежная система карт» МИР (НСПК), что позволяет на данный момент получать скидки и бонусы при оплате товаров у 60 партнёров НСПК. 

«Мы видим в этом продукте очень большой потенциал и сделаем все возможное, чтобы список услуг, которые граждане могут получить с помощью карты, постоянно расширялся, и она была интересна абсолютному большинству самарцев и гостей региона», - подчеркнул руководитель департамента информационных технологий и связи  Самарской области Константин Пресняков.

Интернет-портал http://card.samregion.ru, который дает возможность получать информацию о культурно-массовых мероприятиях, новостях Самарской области и многое другое. Обо всех новостях и реализуемых акциях в рамках проекта «Карта жителя Самарской области» можно узнавать и в Инстаграм-аккаунте: @card.samregion.

Проект «Карта жителя Самарской области» реализуется департаментом информационных технологий и связи Самарской области совместно с платежной системой «Мир».

 

Фото:   правительство СО

 

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