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В Самарской области подано 20 тысяч заявлений на оформление Карты жителя

28 апреля 2022 16:48
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Выпуском Карты жителя Самарской области занимаются два банка – ВТБ и «Солидарность», в ближайшее время список финансовых учреждений пополнит «Газпромбанк».

20 тысяч жителей региона подали заявления (в том числе онлай через портал card.samregion.ru) на оформление Карты жителя Самарской области, из них половина заявок была подано с начала 2022 года.

Выпуском Карты жителя Самарской области занимаются два банка – ВТБ и «Солидарность», в ближайшее время список финансовых учреждений пополнит «Газпромбанк». Кроме того, подать заявление на выпуск арты жителя Самарской области можно онлайн, зайдя на интернет-портал card.samregion.ru. Для этого необходимо авторизоваться на портале через Госуслуги и заполнить поля предлагаемой формы: сведения о себе, данные полиса ОМС, СНИЛС и паспорта, а также выбрать отделение, где удобно будет забирать карту, и ее дизайн. Также пользователю потребуется загрузить на сайт свою фотографию в хорошем качестве, принять пользовательское соглашение и отправить заявку на обработку.

Подать онлайн-заявку на оформление Карты жителя Самарской области можно также через мобильное приложение. Пока функция доступна для гаджетов, работающих на платформе iOS. Скачать приложение Карта жителя Самарской области можно в App Store.

Согласно данным статистики, интернет-порталом пользуются преимущественно женщины (59%). Чаще других Картой жителя интересуются люди старше 60 лет и в возрасте 30-40 лет.

Напомним, проект «Карта жителя Самарской области», реализованный по инициативе Губернатора Дмитрия Азарова, стартовал в июне 2021 года и всецело отвечает принципам национального проекта «Цифровая экономика».

Карта жителя Самарской области выпускается на основе платежной системы «Мир» и обладает расширенным функционалом: ее можно использовать как полноценную банковскую карту, транспортное приложение, а также получать скидки и бонусы от партеров проекта, которых на сегодня уже более 30. На карту можно перевести получение всех соцвыплат, пенсий и зарплаты. С 2022 года владельцам карт стал доступен новый функционал – с помощью Карты жители Самарской области можно получить ряд медицинских услуг. Уже сейчас ее можно использовать как полис ОМС при обращении в регистратуры лечебных учреждений во всем регионе. В ближайшее время совместно с областным министерством здравоохранения будет разработан и внедрен сервис «Электронный рецепт». Изготовление и обслуживание карты бесплатно. Для ее получения при себе необходимо иметь паспорт.

«В перспективе Карта жителя Самарской области должна стать единой площадкой записи на прием в МФЦ. Уверен, все это сделает проект востребованным и популярным среди жителей региона. Мы видим в этом продукте очень большой потенциал и сделаем все возможное, чтобы список услуг, которые граждане могут получить с помощью карты, постоянно расширялся, и она была интересна абсолютному большинству самарцев и гостей региона», - прокомментировал заместитель председателя правительства – руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков.

Также Карта жителя Самарской области учувствует в программе лояльности АО «Национальная платежная система карт» МИР (НСПК), что позволяет на данный момент получать скидки и бонусы при оплате товаров у 60 партнёров НСПК.

Интернет-портал card.samregion.ru дает возможность получать информацию о культурно-массовых мероприятиях, новостях Самарской области и многое другое. Обо всех новостях и реализуемых акциях в рамках проекта «Карта жителя Самарской области» можно узнавать в социальной сети ВКонтакте: @card.samregion и в телеграм-канале департамента информтехнологий и связи Самарской области: t.me/ditis_so, @цифра_63.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

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