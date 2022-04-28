В Самарской области подано 20 тысяч заявлений на оформление Карты жителя

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20 тысяч жителей региона подали заявления (в том числе онлай через портал card.samregion.ru) на оформление Карты жителя Самарской области, из них половина заявок была подано с начала 2022 года.

Выпуском Карты жителя Самарской области занимаются два банка – ВТБ и «Солидарность», в ближайшее время список финансовых учреждений пополнит «Газпромбанк». Кроме того, подать заявление на выпуск арты жителя Самарской области можно онлайн, зайдя на интернет-портал card.samregion.ru. Для этого необходимо авторизоваться на портале через Госуслуги и заполнить поля предлагаемой формы: сведения о себе, данные полиса ОМС, СНИЛС и паспорта, а также выбрать отделение, где удобно будет забирать карту, и ее дизайн. Также пользователю потребуется загрузить на сайт свою фотографию в хорошем качестве, принять пользовательское соглашение и отправить заявку на обработку.



Подать онлайн-заявку на оформление Карты жителя Самарской области можно также через мобильное приложение. Пока функция доступна для гаджетов, работающих на платформе iOS. Скачать приложение Карта жителя Самарской области можно в App Store.

Согласно данным статистики, интернет-порталом пользуются преимущественно женщины (59%). Чаще других Картой жителя интересуются люди старше 60 лет и в возрасте 30-40 лет.



Напомним, проект «Карта жителя Самарской области», реализованный по инициативе Губернатора Дмитрия Азарова, стартовал в июне 2021 года и всецело отвечает принципам национального проекта «Цифровая экономика».



Карта жителя Самарской области выпускается на основе платежной системы «Мир» и обладает расширенным функционалом: ее можно использовать как полноценную банковскую карту, транспортное приложение, а также получать скидки и бонусы от партеров проекта, которых на сегодня уже более 30. На карту можно перевести получение всех соцвыплат, пенсий и зарплаты. С 2022 года владельцам карт стал доступен новый функционал – с помощью Карты жители Самарской области можно получить ряд медицинских услуг. Уже сейчас ее можно использовать как полис ОМС при обращении в регистратуры лечебных учреждений во всем регионе. В ближайшее время совместно с областным министерством здравоохранения будет разработан и внедрен сервис «Электронный рецепт». Изготовление и обслуживание карты бесплатно. Для ее получения при себе необходимо иметь паспорт.



«В перспективе Карта жителя Самарской области должна стать единой площадкой записи на прием в МФЦ. Уверен, все это сделает проект востребованным и популярным среди жителей региона. Мы видим в этом продукте очень большой потенциал и сделаем все возможное, чтобы список услуг, которые граждане могут получить с помощью карты, постоянно расширялся, и она была интересна абсолютному большинству самарцев и гостей региона», - прокомментировал заместитель председателя правительства – руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков.



Также Карта жителя Самарской области учувствует в программе лояльности АО «Национальная платежная система карт» МИР (НСПК), что позволяет на данный момент получать скидки и бонусы при оплате товаров у 60 партнёров НСПК.



Интернет-портал card.samregion.ru дает возможность получать информацию о культурно-массовых мероприятиях, новостях Самарской области и многое другое. Обо всех новостях и реализуемых акциях в рамках проекта «Карта жителя Самарской области» можно узнавать в социальной сети ВКонтакте: @card.samregion и в телеграм-канале департамента информтехнологий и связи Самарской области: t.me/ditis_so, @цифра_63.

Фото: департамент информационной политики СО