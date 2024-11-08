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В Самарской области почтили память сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей

8 ноября 2024 12:00
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В Самарской области почтили память сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей

Руководство региона и областного главка полиции возложили цветы к Вечному огню Мемориального комплекса и почтили память погибших сотрудников минутой молчания.

Служба в органах внутренних дел неразрывно связана с опасностью, риском для жизни и здоровья. Высокий профессионализм, отвага в сочетании с человечностью – качества, присущие каждому сотруднику, выбравшему эту благородную службу. К сожалению, не обходится без трагических потерь.

С 2017 года Приказом МВД России 8 ноября установлен День памяти погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации.

Сегодня губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, начальник Главного Управления МВД России по Самарской области генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов, депутат Государственной Думы Александр Хинштейн, председатель Самарской областной общественной организации ветеранов ОВД Владимир Глухов, председатель Общественного совета при региональном главке полиции Александр Шахов, сотрудники органов внутренних дел и ветераны органов внутренних дел возложили цветы к Мемориальному комплексу, а также почтили Минутой молчания павших героев, заплативших своими жизнями за порядок и безопасность на самарской земле.

В ГУ МВД России по Самарской области помнят о погибших коллегах, оказывают всестороннюю социальную поддержку семьям погибших, не оставив никого в стороне.

Присутствующие возложили цветы к Мемориальному комплексу, а также почтили Минутой молчания павших героев, заплативших своими жизнями за порядок и безопасность на самарской земле.

Память о героических подвигах останется навечно в сердцах сотрудников органов внутренних дел.

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