В Самарской области почтили память сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей.

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Вот уже 6 лет эта дата отмечена Днём памяти. Профессия защитника правопорядка является одной из самых опасных в современном обществе. Находясь на защите общества от терроризма и преступности, сотрудники ОВД ежедневно подвергают свою жизнь опасности. К сожалению, не обходится и без потерь.



Сегодня в эту скорбную дату руководство Главного управления МВД России по Самарской области, ветераны МВД и личный состав встретились у мемориала, посвященного памяти сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей, и почтили память трагически ушедших коллег.



Начальник регионального главка Игорь Иванов обратился к присутствующим:



«Сотрудник полиции – непростая профессия на переднем крае борьбы с преступностью. Ежедневно, ежечасно он сталкивается с опасностью и должен быть готов отдать и здоровье, и, если понадобится, жизнь. Коллеги, задача нынешнего поколения действующих сотрудников полиции – чтобы эта память жила. Вечная память погибшим сотрудникам».



В ГУ МВД России по Самарской области помнят о погибших коллегах, оказывают всестороннюю социальную поддержку семьям погибших, не оставив никого в стороне.



Память о героических подвигах останется навечно в сердцах сотрудников органов внутренних дел, укрепляя историческую связь поколений.