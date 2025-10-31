В Самарской области планируют штрафы за кормление бездомных животных

160

С 30 октября 2025 года в Самарской области вступают в силу обновленные нормативные акты, регламентирующие содержание и учет домашних животных.

В соответствии с новыми правилами, кормление бездомных животных будет запрещено не только на территориях вокзалов, школ и спортивных объектов, но и в других общественных пространствах, включая площади, набережные, парки и бульвары. За несоблюдение указанных требований предусмотрены административные штрафы в размере от 3 000 до 5 000 рублей.

Владельцы домашних животных обязаны будут осуществить их регистрацию в установленном порядке. Перечень видов животных, подлежащих обязательной регистрации, будет определен в отдельном нормативном акте. Введение данной меры направлено на улучшение контроля за домашними питомцами и сокращение популяции бездомных животных.

Также установлены ограничения на количество животных, допустимых для содержания в жилых помещениях. В квартирах на каждые 12 квадратных метров площади разрешается содержать не более двух кошек или одной крупной собаки, либо двух мелких собак. На земельных участках площадью до 50 квадратных метров допускается содержание одной крупной собаки или трех мелких собак, сообщает tvsamara.ru.