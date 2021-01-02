В Самарской области первым родившимся в 2021 году ребенком стала девочка

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В Самаре на первой минуте 2021-го под бой курантов был открыт счет новорожденных нового года. Первым ребенком в регионе стала девочка, которая появилась на свет 1 января в 0:01 в родильном доме городской клинической больницы № 2 имени Семашко. Об этом сообщили в инстаграм-аккаунте медучреждения.



Малышке дали имя Мария. Ее рост 51 сантиметр, вес - 3 кг 180 г.



- Свершилось! Первая новорожденная 2021 - девочка! Поздравляем замечательную маму, поверившую в профессионализм медицинского персонала, с рождением малышки! - написали медработники в соцсетях, передает sova.info.



Фото: инстаграм-аккаунт родильного дома больницы имени Семашко/sova.info