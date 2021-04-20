В Самарской области ожидается усиление ветра

Я нашел ошибку
Главные новости:
Екатерина Андреева эмоционально описала свои приключения при возвращении из ЮАР в Россию через Стамбул.
Застрявшая в Турции ведущая новостей Екатерина Андреева: "Я не знаю, как россияне будут возвращаться"
Данная мера распространяется на грузовой транспорт общей массой в потоке 25 тонн, осевой – 10 тонн.
С 20 апреля вводится временное ограничение движения на мосту через реку Самара
Такая попытка приурочить митинг ко дню послания президента показывает, что протестная кампания сама по себе не имеет других шансов привлечения внимания.
Попытка возвыситься за чужой счёт: Завтра состоится послание Путина Федеральному собранию, и именно на этот день назначена протестная акция сторонников Навального
В тестировании смогут принять участие жители всех регионов России.
21 апреля Центризбирком приступает к тестированию системы дистанционного электронного голосования
На Московском шоссе в Самаре начали фрезеровать верхний слой дорожного покрытия
На Московском шоссе в Самаре начали фрезеровать верхний слой дорожного покрытия
Игорь Комаров отметил, что в целом в округе сложилась высокая правовая культура деятельности СМИ, их отношений с властью и обществом.
В ПФО обсудили новые подходы и методы по защите прав журналистов
С 20 апреля стартовал прием заявок на участие в акции, который продлится до 7 мая.
9 мая жители СО смогут принять участие в онлайн-параде «Бессмертного полка»
Они получат знания, без которых невозможен успешный запуск стартапа.
В Самаре пройдет интенсивная образовательная программа для начинающих предпринимателей «Wake up, Startup!» 
Наверх
Самара  +12 °C, Тольятти  +10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.02
-0.23
EUR 91.75
0.27
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Бизнес
IT и Коммуникации
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Транспорт
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре откроется Театральный фестиваль людей с ограниченными возможностями «Созвездие»
В Самаре состоялся спецрейд «Тонировка»
На самарской набережной моют пешеходные дорожки
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Здравоохранение Образование Культура Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарской области ожидается усиление ветра

20 апреля 2021 16:49
95
Будьте внимательны и осторожны!

По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. Ночью и днем 21 апреля местами в Самарской области ожидается усиление юго-восточного ветра, порывы 15-20 м/с.

Во избежание несчастных случаев Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует:

- при усилении ветра следует ограничить выход из зданий;

- важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра;

- если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий;

- не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов;

- ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями;

- опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам;

- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

Будьте внимательны и осторожны, передает пресс-служба облМЧС.

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Осталась неделя до окончания подачи заявок на конкурс Лидеры России»
20 апреля 2021  12:55
Осталась неделя до окончания подачи заявок на конкурс «Лидеры России»
Общество
157
Рассмотрена инициатива о возвращении прямых выборов мэров в Самарской области
20 апреля 2021  12:39
Рассмотрена инициатива о возвращении прямых выборов мэров в Самарской области
Политика
193
В Самаре будет ограничено движение транспорта по ул. Максима Горького
20 апреля 2021  11:59
В Самаре будет ограничено движение транспорта по ул. Максима Горького
Транспорт
195
В Самаре открывается грузопассажирская переправа в село Рождествено.
20 апреля 2021  10:32
В Самаре открывается грузопассажирская переправа в село Рождествено
Транспорт
199
Дмитрий Азаров встретился со старшими по домам Автозаводского района Тольятти
20 апреля 2021  09:59
Дмитрий Азаров встретился со старшими по домам Автозаводского района Тольятти
Общество
212
Весь список