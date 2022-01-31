Я нашел ошибку
Главные новости:
Актриса сообщила, что врачи разрешили ей выходить на сцену в зависимости от самочувствия.
Елену Проклову выписали из больницы после перенесенного инсульта
Материалами по делу о гибели 10-летнего мальчика у Дома культуры на площади Кирова в Самаре заинтересовался председатель СК РФ.
Бастрыкин поручил разобраться, почему был оправдан директор самарского ДК, где погиб 10-летний мальчик
Обучение в школах губернии продолжится в очной форме.
Решения оперштаба Самарской области от 31 января
Будьте внимательны и осторожны!
В Самарской области ожидается метель и усиление ветра
На месте ЧП работает комиссия для установления причин произошедшего.
В Подмосковье контрактник случайно застрелил срочника
Для того чтобы принять участие в конкурсе необходимо изготовить ростовую куклу Маслены высотой не менее 1,5 метра.
Самарцев приглашают к участию в конкурсе по изготовлению ростовых кукол «Маслён»
В настоящее время принимается решение о введении дополнительных ограничений по массовым мероприятиям.
Оперштаб СО: Крайне напряжённая обстановка сохраняется
"Новая газета" подала в СК заявление на Кадырова.
"Новая газета" просит возбудить уголовное дело в отношении Кадырова о возбуждении ненависти
Наверх
Самара  -2 °C, Тольятти  -3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.47
-0.35
EUR 86.5
-0.14
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Нефтегорске прошел товарищеский матч по мини-футболу между полицейскими и студентами
Представители ПАО «ОДК-Кузнецов» посетили технопарк "Жигулевская долина"
Жителей Самары приглашают на концерт Международного фестиваля духовых оркестров 
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарской области ожидается метель и усиление ветра

31 января 2022 17:20
87
Будьте внимательны и осторожны!

По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. 1 февраля местами по Самарской области ожидается метель при видимости 1-2 км., усиление южного ветра, порывы 15-18 м/с.

Во избежание несчастных случаев Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует:

- при усилении ветра следует ограничить выход из зданий;

- важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра;

- если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий;

- не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов;

- ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями;

- опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам;

- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

Рекомендации МЧС для населения при сильном снегопаде, метели:

По возможности воздержитесь от поездок.

Необходимо плотно закрыть окна в домах, держаться от них как можно дальше, а также не находиться вблизи деревьев и не парковать рядом с ними машины. По возможности, оставайтесь дома.

Если Вам всё же пришлось выйти на улицу, то в условиях снегопада и гололедицы будьте особенно осторожны при ходьбе, чтобы не упасть и не получить повреждений!

Будьте внимательны и осторожны!

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01».

 

Фото:   pixabay

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Еще 2 478 жителей Самарской области заболели коронавирусом
31 января 2022  13:46
Еще 2 478 жителей Самарской области заболели коронавирусом
290
Завершается регистрация на волонтерскую программу XXX Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» 
31 января 2022  12:44
Завершается регистрация на волонтерскую программу XXX Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» 
292
В прошлом году Самарской области удалось привлечь из федерального бюджета почти 70 миллиардов рублей
31 января 2022  12:27
В прошлом году Самарской области удалось привлечь из федерального бюджета почти 70 миллиардов рублей
217
Оставайтесь дома! Коронавирус снова становится самой обсуждаемой темой в соцсетях
31 января 2022  10:09
Оставайтесь дома! Коронавирус снова становится самой обсуждаемой темой в соцсетях
274
Перевалило за две тысячи: еще 2 155 жителей Самарской области заболели коронавирусом
30 января 2022  13:49
Перевалило за две тысячи: еще 2 155 жителей Самарской области заболели коронавирусом
640
Весь список