В Самарской области ожидается метель и усиление ветра

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По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. 1 февраля местами по Самарской области ожидается метель при видимости 1-2 км., усиление южного ветра, порывы 15-18 м/с.



Во избежание несчастных случаев Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует:



- при усилении ветра следует ограничить выход из зданий;



- важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра;



- если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий;



- не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов;



- ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями;



- опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам;



- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;



- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.



Рекомендации МЧС для населения при сильном снегопаде, метели:



По возможности воздержитесь от поездок.



Необходимо плотно закрыть окна в домах, держаться от них как можно дальше, а также не находиться вблизи деревьев и не парковать рядом с ними машины. По возможности, оставайтесь дома.



Если Вам всё же пришлось выйти на улицу, то в условиях снегопада и гололедицы будьте особенно осторожны при ходьбе, чтобы не упасть и не получить повреждений!



Будьте внимательны и осторожны!



При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01».

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