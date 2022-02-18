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В Самарской области ожидается гололед, сильный ветер и метель

18 февраля 2022 14:08
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Будьте внимательны и осторожны!

По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. Ночью и днем 19 февраля местами в Самарской области ожидается гололед, усиление южного ветра 15–20 м/с. Днем местами метель при видимости 500-1000 м.

Главное управление МЧС России по Самарской области обращает внимание жителей региона на меры безопасности при нахождении на улице:

- в условиях снегопада будьте осторожны при ходьбе, чтобы не упасть и не получить повреждений;

- водителям необходимо соблюдать дистанцию между автомобилями, не превышать скоростной режим, быть максимально внимательными и осторожными, по возможности ограничить выезд на дороги до улучшения метеоусловий. Не выезжайте на дорогу на неисправной технике. Учитывайте при планировании маршрутов движения изменения погодных условий. По возможности, откажитесь от поездок на личных автомобилях, просчитайте свои маршруты с учетом движения общественного транспорта. Не стоит забывать о том, что большое количество автомашин на дорогах мешает работе снегоуборочной техники и создает заторы.

При снежных заносах опасность заключается в заносах дорожного полотна. Зачастую происходит снижение видимости на дорогах, а также частичное разрушение легких зданий и крыш, обрыв воздушных линий электропередачи и связи.

В связи с ухудшением метеоусловий рекомендуется не оставлять транспортные средства под большими деревьями, а также вблизи слабоукрепленных, ветхих конструкций, рекламных щитов.

Будьте внимательны и осторожны!

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01».

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