В Самарской области отобрали территории для голосования за благоустройство в 2025 году

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Муниципалитеты Самарской области определили общественные территории, которые будут предложены для голосования за благоустройство в 2025 году.

Всероссийское голосование по выбору территорий для благоустройства проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», входящего в нацпроект «Инфраструктура для жизни». Принять участие в голосовании может любой житель России, достигший 14 лет.

В Самарской области на выбор будут предложены 111 общественных территорий в 11 муниципалитетах: Самаре, Тольятти, Сызрани, Жигулевске, Кинеле, Новокуйбышевске, Октябрьске, Отрадном, Похвистнево, Чапаевске и Безенчуке. Проекты, которые наберут наибольшее количество голосов, будут реализованы в приоритетном порядке в 2026 году.

Самый большой выбор у жителей Новокуйбышевска, здесь для голосования предложено 26 территорий. В Самаре выбирать можно из 20 объектов. В Сызрани в списки для рейтингового голосования вошли 12 территорий, в Жигулевске – 11, в Безенчуке и Кинеле – по 8, в Тольятти – 7, в Похвистнево – 6, в Октябрьске и Отрадном – по 5, в Чапаевске – 3.

Онлайн-голосование будет доступно на портале проекта zagorodsreda.gosuslugi.ru с 21 апреля по 12 июня. Для участия в голосовании необходимо иметь учетную запись на Госуслугах.

В этом году голосование пройдет уже в пятый раз. В 2024 году свои голоса за благоустройство отдали более 424 тысяч жителей Самарской области, выбрав из 101 предложенной территории 50 проектов, которые будут реализованы уже в этом году.

Количество жителей региона, участвующих в голосовании постоянно растет. Люди видят, что национальный проект действительно меняет облик их городов в лучшую сторону. Они выбирают свои любимые пространства, которые хотят видеть современными и уютными. За 6 лет реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» свой вид изменили к лучшему 1825 дворовых и 912 общественных территорий.

«В регионе сотни и тысячи любимых жителями мест, которые должны преображаться. Форма должна быть современной: это касается воркаутов, детских площадок, лавочек в достаточном количестве. И речь не только о Самаре - должны развиваться все населенные пункты во всех муниципальных образованиях. Приоритет здесь один - повышение качества жизни людей. Какие объекты жители поддержат, те и будем благоустраивать», - подчеркнул необходимость участия населения в благоустройстве региона губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Самара

Парк «Воронежские озера»

Сквер на пересечении улиц Победы и Елизарова

Парк Дружбы

Парк Щорса

Территория «Дубовая Роща» (ЖК «Волгарь»)

Сквер у ДК «Искра» пос. Красная Глинка

Территория детской площадки, прилегающая к бульвару по ул. Челюскинцев

Сквер Пушкина (в районе пересечения улиц Куйбышева, Вилоновской и Фрунзе)

Сквер Гагарина

Сквер Скорбящей Матери

Территория, прилегающая к ДК «Нефтянник»

Сквер на пересечении улиц Степана Разина и князя Григория Засекина

Сквер Николая Басова

Сквер у кинотеатра «Самара»

Лесопарк 60-летия Советской власти

Сквер имени академика Н.Д. Кузнецова

Сквер «Южный» (Кр. Глинка)

Сквер «Аврора»

Площадь Дзержинского

Сквер Авиаконструкторов (на пересечении улиц Победы и Ново-Вокзальной)

Тольятти

Набережная Комсомольского района "Певческое поле"

Аллея по улице Жилина (от ул.Мира до ул.Баныкина)

Сквер 3 квартала (около ТОЦ "Русь на Волге)

Аллея по Молодежному бульвару (от ул. Ленина до ул. Победы)

Территория, прилегающая к памятнику "Военнослужащим, погибшим при исполнении воинского долга"

Сквер 9 квартала (б-р Туполева)

Площадь им. В.И.Денисова

Сызрань

Сквер им. Павлика Морозова (ул. Булыгина - пер. Лагерный)

Сквер по пр. 50 лет Октября, 75а

Пешеходная зона по ул. Жуковского, 39 до пересечения с ул. Шухова (1 этап)

Досуговое пространство по ул. А. Иванова, в районе домов 8-12 вдоль р. Крымза

Сквер по ул. М. Жукова, 278-298

Прогулочная зона по ул. Декабристов, 149-177 (1 этап)

Сквер по ул. Кадровая, 43, ул. Людиновская, 16, 29

Сквер по пр. Королева, 5-7

Досуговое пространство по ул. Пархоменко, напротив домов №№ 28, 30, 32, 32а

Сквер по ул. Дзержинского, 33-44

Сквер по ул. Кинельская, 9

Сквер между домами по ул. Циолковского, 8 а, ул. Астраханская, 13, ул. Лазо, 2а

Новокуйбышевск

Пешеходная зона вдоль домов № 15-27 по ул. Дзержинского

Пешеходная зона вдоль ул. Миронова (от ул. Чернышевского до ул. Гагарина) 2-й этап

Аллея на ул. Гагарина, 3-й этап

Пешеходная зона вдоль пр. Победы от дома № 22 по ул. Островского до дома № 29 по ул. Дзержинского

Территория за Детской Художественной школой, ул. Калинина 6, 2-й этап

Пешеходная зона вдоль ул. Ворошилова от дома № 2 до № 20, 2-й этап

Площадка в районе СДК «Маяк» - Сквер в п. Маяк

Территория, прилегающая к трубе (воинское захоронение) по ул. Озерная

Сквер за домом № 4 по ул. Пирогова

Пешеходная зона вдоль ул. Ворошилова от дома № 2 до № 20, 3-й этап

Территория в районе домов №№ 2 и 4 по ул. Дзержинского

Территория по ул. Бочарикова от дома № 2 до № 12, 1-й этап

Территория в районе домов по ул. Карбышева, 8, 8Б, 10

Территория от пр. Победы, 13 до ул. Дзержинского, 56, 1-й этап

Аллея Героя Советского союза И.А. Анкудинова на ул. Островского

Аллея между ул. Фрунзе и зданием Дворца Культуры

Территория в районе музыкальной школы № 1 им. Ю.А. Башмета

Набережная в РЖС Гранный, 3-й этап

Территория в районе домов по проспекту Победы, 8, 10, 12

Территория в районе домов по ул. Буденного 6, 4, 2, и ул. Ворошилова 14, 14Б

Территория вдоль ул. Коммунистическая (от ул. Горького до ул. Льва Толстого)

Территория между детским садом № 7 «Чебурашка» и ГБОУ ООШ № 15

Территория между домами по ул. Чернышевского, 10А и ул. Кадомцева, 3А

Территория в районе ул. Свердлова 1-13, 1-й этап

Территория, прилегающая к ДХШ «Вдохновение»

Территория в районе ЖК «Островок», за домом № 51 по ул. Островского

Жигулевск

Универсальная детская спортивная площадка "Для всех" мкр. В-1

Парк "Больничный" (3 этап)

Пешеходная зона по ул. Пушкина от магазина "Природа" до ул. Лермонтова

Пешеходная зона "У Дачный-1" ул. Ново-Самарская от д. 9 до остановки СНТ "Пионер"

с. Зольное, детская площадка по ул. Мира

Пешеходная зона по ул. Ленина от ул. Комсомольска до ул. Первомайская

Обустройство стадиона "Труд" (1 этап)

Сквер между школой № 13 и д. 5 по ул. Репина

Пешеходная зона в мкр. Г-1 от магазина "Магнит" вдоль школы № 14 до ул. Оборонной, 42

с. Ширяево, детская площадка по ул. Хуторская

Детская площадка на пересечении улиц Кутузова и Кольцова

Кинель

Общественная территория в районе ГБОУ СОШ № 10 по адресу: г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 25а

Общественная территория по адресу: г. Кинель, ул. Фестивальная, в районе д. 6 (за домом)

Общественная территория вдоль ул. Советская, от сквера «Сказка» до поворота на ж/д переезд, г. Кинель

Общественная территория в районе домов №№ 106, 108 по ул. 50 лет Октября, домов №№ 23, 25 по ул. Ульяновская, дома № 73 по ул. Маяковского

Площадь им. Ленина по адресу: г.о. Кинель, п.г.т. Алексеевка, в районе д. 5 по ул. Гагарина

Детский сквер по адресу: г.о. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Невская, 17А

Общественная территория вдоль ул. Спортивная, ул. Тимирязева, п.г.т. Усть-Кинельский, г.о. Кинель

Общественная территория по адресу: г.о. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Селекционная, в районе домов 10, 10А, 11, 12, 13

Октябрьск

Территория Святого источника Параскевы Пятницы

Территория ДОУ № 6 ул. Станиславского, 1

Территория «Зеленовская гора»

Обустройство детской игровой площадки в районе «Берлин»

Территория сквера по ул. Мира, 167 и до ул.Мичурина,3

Отрадный

Отрадный парк (сквер СВО)

Сквер ул. 1-й Северный проезд - ул. Ленинградская

Спортивная площадка ГБОУ СОШ № 10

Территория ул. Зои Космодемьянской - ул. Буровиков

Территория по ул. Орлова, 20

Похвистнево

Парк "Юбилейный" (5 этап)

Общественная территория по ул. А.Васильева, 8 (2 этап)

Общественная территория по ул. Бережкова 43, 43б, 45, 47

Общественная территория по ул. Мира 4, 4а, 4б, ул.Неверова 20, 22, 24

Парк культуры и отдыха "Дружба" на ул. Комсомольская (4 этап)

пос. Октябрьский, сквер на территории клуба

Чапаевск

Территория по ул. Ленина, 104.

Территория в районе ул. Щорса, 104,108,110.

Территория в районе ул. Котовского, 13, ул. Гостиная 7,9,11

Городское поселение Безенчук

Детская игровая площадка по ул. Советская, в районе дома №105 А

Общественная территория в микрорайоне «Военный городок» между домом №74 по ул. Быковского и памятником «Вертолет»

Пешеходная зона по улице Комсомольская от ул. Нефтяников до ул. Мамистова

Общественная территория на ул.Мамистова в районе домов №30а и №32а

Пешеходная зона по улице Нефтяников от ул. Комсомольская до ул. Пушкина

Пешеходная зона по улице Быковского от дома № 80 до ТЦ «Победа»

Пешеходная зона по улице Рабочая от ул. Мамистова до ул. Нефтяников

Сквер им. Высоцкого по ул. Луговцева в районе ГБУЗ СО «БЦРБ»