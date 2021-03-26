В Самарской области отметят 60-летие полета Юрия Гагарина в космос

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В четверг, 25 марта 2021 года, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов принял участие во всероссийском совещании по подготовке к празднованию 60-летия полета в космос Ю.А. Гагарина. Совещание, которое прошло в формате видеоконференции, провел заместитель генерального директора корпорации «Роскосмос» Сергей Дубик.

Первоочередное внимание в ходе обсуждения уделили регионам, которые внесли особый вклад в историю освоения космоса. Прозвучали доклады о мероприятиях, приуроченных к Дню космонавтики, в Смоленской, Оренбуржской, Саратовской, Калужской и Самарской областях.

Первый вице-губернатор-председатель регионального Правительства сообщил, что в Самарской области под знаком юбилея пройдет весь год. План мероприятий, посвященных подвигу первого космонавта и разработанный по поручению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, включает в себя более ста событий: это Гагаринские уроки, школьные и студенческие научные конференции, конкурсы, викторины, спортивные соревнования. С 14 по 19 апреля на территории Самарской области состоится заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по астрономии.

Торжества в честь первого полета человека в космос стартовали уже в дни новогодних каникул. На территории близ стадиона «Самара Арена» и центральной площади города были организованы интерактивные выставочные экспозиции, посвященные космической тематике, которые посетили более 50 тысяч человек.

В планах – проведение торжественных праздничных мероприятий, в том числе на предприятиях авиационно-космического комплекса, вручение государственных наград.

На трех крупнейших радиостанциях – «Радио России», «Вести-ФМ» и радио «Маяк» регулярно проходят спецрепортажи, интервью, проходят конкурсы, посвященные юбилейной космической дате.

Масштабно отметят праздник на крупнейшем предприятии авиационно-космического комплекса – РКЦ «Прогресс». Вышел в свет фотоальбом, посвященный пребыванию первого космонавта на самарской земле в первые дни после полета, организована фотовыставка «Гагарин в Куйбышеве. История пилотируемой космонавтики».

Яркую экспозицию «Космос и бессмертие» подготовил музей «Самара космическая», ее открытие состоится в ближайшие дни.

«За Самарской областью в федеральном плане закреплены четыре мероприятия, - викторины, мероприятия в рамках молодежного форума «I-Волга», межрегиональный фестиваль набережных «Волга-Фест», «Студенческая весна». Все мероприятия подготовлены и будут проведены на высоком уровне», - подчеркнул Виктор Кудряшов.

В плане тожественных мероприятий особое место занимает проектирование и строительство знакового для города Самары и всего региона объекта – музейно-образовательного центра «Самара Космическая» со строительством планетария. В настоящее время подготовлена проектно-сметная документация на объект, получено положительное заключение экспертизы. Это было необходимым условием выделения средств из федерального бюджета. Переговоры о федеральной поддержке проекта Правительство области ведет с Министерством культуры РФ.

«В Самаре очень ждут появления планетария, ведь Самарская область является одним из центров авиационно-космической промышленности. Такой объект закрепит «космический» статус региона, станет новым центром притяжения для его жителей и гостей», - отметил Председатель областного Правительства.

В ответ Сергей Дубовик сообщил, что корпорация «Роскосмос» готова поддержать проект, поскольку появление в Самарской области такого знакового объекта, как планетарий, будет способствовать развитию интереса к космическому ракетостроению у школьников и представителей молодого поколения.

Кульминацией праздничных мероприятий в Самарской области станет 12-часовой общероссийской телемарафон, который объединит различные мероприятия, которые пройдут не только в Самарской области, но и в других регионах страны. Участие в нем подтвердили уже Саратовская область, Калуга, Пенза, Ярославль.