В Самарской области отметили задержавших подозреваемого в особо тяжком преступлении

Я нашел ошибку
Главные новости:
Студент Политеха создал первый в Самарском регионе этномузей ингерманландских финнов
Студент Политеха создал первый в Самарском регионе этномузей ингерманландских финнов
Партпроект «Моя карьера с Единой Россией» в этом году помог трудоустроить более 2,3 тысяч участников СВО
Партпроект «Моя карьера с Единой Россией» в этом году помог трудоустроить более 2,3 тысяч участников СВО
В «ЗИМ Галерее» пройдет выставка проектной фотографии
В «ЗИМ Галерее» пройдет выставка проектной фотографии
Глава Ленинского района Самары провела прием граждан
Глава Ленинского района Самары провела прием граждан
Житель Приволжского района украл продукты с прилавка
Житель Приволжского района унес продукты с прилавка
Самарские аграрные предприятия развивают экспорт при поддержке ФГБУ «Агроэкспорт»
Самарские аграрные предприятия развивают экспорт при поддержке ФГБУ «Агроэкспорт»
Жители Самары могут принять участие во втором сезоне проекта «Это у нас семейное»
Жители Самары могут принять участие во втором сезоне проекта «Это у нас семейное»
В Сызранском ЛО МВД России на транспорте подвели итоги работы за 6 месяцев 2025 года
В Сызранском ЛО МВД России на транспорте подвели итоги работы за 6 месяцев 2025 года
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.96
0
EUR 90.56
-0.59
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский бизнес-инкубатор приглашает на пешеходную экскурсию
В самарской в «Заварке» организуют мастер-класс по созданию мозаики
В Самаре пройдет пешеходная экскурсия «По следам Юрия Деточкина»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарской области отметили задержавших подозреваемого в особо тяжком преступлении

17 июля 2025 11:40
127
В Самарской области отметили задержавших подозреваемого в особо тяжком преступлении

По инициативе территориального Общественного совета полицейским вручены благодарственные письма и памятные подарки.

Более чем вековая история уголовного розыска наполнена примерами истинного мужества и героизма, стойкости и готовности пожертвовать собой ради безопасности других. В этой профессии нет случайных людей, и каждый, приходя на службу в уголовный розыск, без остатка отдает себя, ставя справедливость и закон превыше всего.

Профессионализм и преданность делу оперативников не остаются незамеченными. Благодарные граждане часто выражают признательность сотрудникам уголовного розыска за их неутомимую борьбу с преступностью и защиту мирного населения.

Как сообщалось ранее, в начале июня текущего года полицейские получили оперативную информацию о том, что житель села Верхнее Санчелеево из корыстных побуждений решил расправиться со своей бывшей супругой, ее братом и знакомым. Для этого он нашел исполнителя преступления, который уже имел судимость за убийство. Злоумышленник рассказал о распорядке дня будущих жертв и маршрутах их передвижения. Кроме того, мужчина приобрел и передал киллеру, переделанный в боевое оружие травматический пистолет, патроны к нему. За исполнение заказа фигурант пообещал заплатить 7 млн рублей.

Оперативники инсценировали убийство женщины и ее знакомого, сделав соответствующие постановочные фото. Во время обмена снимков на деньги заказчик задержан полицейскими при содействии сотрудников Росгвардии.

По инициативе Общественного совета при Управлении МВД России по городу Тольятти отличившимся в задержании сотрудникам вручены благодарственные письма и памятные подарки.

На торжественном мероприятии начальник Управления полковник полиции Хейрулла Ахмедханов поблагодарил полицейских за продемонстрированный высочайший уровень профессионализма, компетентность в преодолении возникающих трудностей, неравнодушное отношение к делу и неизменную верность избранному пути и отметил: «Служба уголовного розыска, как важнейшее звено в системе правоохранительных органов, успешно выполняет возложенные на неё задачи и находится на передовых рубежах борьбы с преступностью. Сегодня мы в очередной раз убеждаемся, что жители нашего города находятся под надёжной защитой высококвалифицированных специалистов. Благодарю Вас за безупречное исполнение служебных обязанностей».

Антон Просянкин, представитель Общественного совета при территориальном органе внутренних дел, озвучил позицию общественности, выразив глубокую признательность сотрудникам полиции за эффективную работу и высокий профессионализм.

Руководство самарской полиции высоко ценит объективное мнение жителей губернии о работе сотрудников органов внутренних дел и выражает искреннюю признательность за слова благодарности в адрес подчиненных, а также высокую оценку их деятельности.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Жители Самары могут принять участие во втором сезоне проекта «Это у нас семейное»
17 июля 2025  12:51
Жители Самары могут принять участие во втором сезоне проекта «Это у нас семейное»
95
Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона по случаю Дня самарской символики
17 июля 2025  09:40
Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона по случаю Дня самарской символики
171
Главой Минсоцдемографии Самарской области назначили Оксану Щербицкую
16 июля 2025  22:16
Главой Минсоцдемографии Самарской области назначили Оксану Щербицкую
498
Самарский губернатор провел еженедельное оперативное совещание в правительстве
16 июля 2025  20:50
Самарский губернатор провел еженедельное оперативное совещание в правительстве
341
193 стобалльных результата: в Самарской области подвели итоги кампании ЕГЭ
16 июля 2025  16:20
193 стобалльных результата: в Самарской области подвели итоги кампании ЕГЭ
394
Весь список