В Самарской области отметили задержавших подозреваемого в особо тяжком преступлении

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По инициативе территориального Общественного совета полицейским вручены благодарственные письма и памятные подарки.

Более чем вековая история уголовного розыска наполнена примерами истинного мужества и героизма, стойкости и готовности пожертвовать собой ради безопасности других. В этой профессии нет случайных людей, и каждый, приходя на службу в уголовный розыск, без остатка отдает себя, ставя справедливость и закон превыше всего.

Профессионализм и преданность делу оперативников не остаются незамеченными. Благодарные граждане часто выражают признательность сотрудникам уголовного розыска за их неутомимую борьбу с преступностью и защиту мирного населения.

Как сообщалось ранее, в начале июня текущего года полицейские получили оперативную информацию о том, что житель села Верхнее Санчелеево из корыстных побуждений решил расправиться со своей бывшей супругой, ее братом и знакомым. Для этого он нашел исполнителя преступления, который уже имел судимость за убийство. Злоумышленник рассказал о распорядке дня будущих жертв и маршрутах их передвижения. Кроме того, мужчина приобрел и передал киллеру, переделанный в боевое оружие травматический пистолет, патроны к нему. За исполнение заказа фигурант пообещал заплатить 7 млн рублей.

Оперативники инсценировали убийство женщины и ее знакомого, сделав соответствующие постановочные фото. Во время обмена снимков на деньги заказчик задержан полицейскими при содействии сотрудников Росгвардии.

По инициативе Общественного совета при Управлении МВД России по городу Тольятти отличившимся в задержании сотрудникам вручены благодарственные письма и памятные подарки.

На торжественном мероприятии начальник Управления полковник полиции Хейрулла Ахмедханов поблагодарил полицейских за продемонстрированный высочайший уровень профессионализма, компетентность в преодолении возникающих трудностей, неравнодушное отношение к делу и неизменную верность избранному пути и отметил: «Служба уголовного розыска, как важнейшее звено в системе правоохранительных органов, успешно выполняет возложенные на неё задачи и находится на передовых рубежах борьбы с преступностью. Сегодня мы в очередной раз убеждаемся, что жители нашего города находятся под надёжной защитой высококвалифицированных специалистов. Благодарю Вас за безупречное исполнение служебных обязанностей».

Антон Просянкин, представитель Общественного совета при территориальном органе внутренних дел, озвучил позицию общественности, выразив глубокую признательность сотрудникам полиции за эффективную работу и высокий профессионализм.

Руководство самарской полиции высоко ценит объективное мнение жителей губернии о работе сотрудников органов внутренних дел и выражает искреннюю признательность за слова благодарности в адрес подчиненных, а также высокую оценку их деятельности.