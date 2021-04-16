Я нашел ошибку
Главные новости:
Губернатор отдельно поблагодарил руководителей машиностроительных предприятий за то, что им удалось сохранить устойчивость производства в условиях пандемии. 
Дмитрий Азаров обсудил с машиностроителями главные задачи отрасли на 2021 год
Мероприятие приурочено к 60-й годовщине со дня первого полета человека в космос.
20 апреля в Самаре пройдет городской фестиваль «Знаете, каким он парнем был!»
"Это очень работоспособный, очень эффективный управленец".
Николай Ренц избран главой Тольятти
Выставка посвящена 60-летию первого полёта человека в космос.
В театре «Самарская площадь» состоялась презентация выставки рисунков детей с ДЦП «Космические миры»
Проект Panda Meetup – серия конференций и хакатонов, направленных на популяризацию IT-специальностей.
В Самаре в открытом формате состоялась ИТ-конференция Panda Meetup
Дорожникам предстоит привести в нормативное состояние более 26 км автодороги. 
На дороге Тольятти - Хрящевка начались работы по фрезерованию дорожного покрытия
В ходе встречи гостям были представлены презентации территорий, представляющих точки роста экономики региона.
Белорусская делегация посетила «Жигулевскую долину»
Благодаря помощи службы занятости в регионе растет число предпринимателей из числа безработных.
В Самарской области отметили  30-летие со дня образования службы занятости населения
Наверх
Самара  +23 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.55
-1.43
EUR 90.46
-1.77
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Бизнес
IT и Коммуникации
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Транспорт
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре состоялся спецрейд «Тонировка»
На самарской набережной моют пешеходные дорожки
Пятый, юбилейный Волгафест-2021 пройдет с 7 по 20 июня на 2-й очереди набережной
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Здравоохранение Образование Культура Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарской области отметили  30-летие со дня образования службы занятости населения

16 апреля 2021 17:04
91
Благодаря помощи службы занятости в регионе растет число предпринимателей из числа безработных.

19 апреля 1991 года был принят Закон Российской Федерации № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации». Этот день вошел в историю как день образования государственной службы занятости населения.

16 апреля 2021 года в Правительстве Самарской области под председательством первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области Виктора Кудряшова состоялось торжественное мероприятие, посвященное 30-летию со дня образования службы занятости населения.

В праздничном мероприятии приняли участие министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ирина Никишина, почетный гражданин Самарской области К.А. Титов. В формате видеоконференцсвязи к участию в торжественном мероприятии  присоединились почетные граждане М.Б. Оводенко, А.К. Бульхин, а также сотрудники и заслуженные ветераны службы занятости населения Самарской области. В числе приглашенных – Н.Н. Грищенко, являвшийся руководителем ведомства в 1994-2009 годах. 

Приветственный адрес работникам службы занятости населения направил Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров:

«Примите мои поздравления в связи с 30-летием со дня образования государственной службы занятости! Особенно большая нагрузка легла на ваши плечи в период пандемии коронавирусной инфекции. Своим трудом  вы способствуете сохранению социальной стабильности в нашем регионе, эффективной защите законных прав трудящихся, созданию условий для дальнейшего развития губернии. Спасибо вам за труд во благо земли Самарской! От всей души желаю вам новых профессиональных достижений и успехов во всех начинаниях! Крепкого здоровья, счастья, благополучия вам и вашим близким!».

В настоящее время служба занятости населения Самарской области представлена министерством труда, занятости и миграционной политики Самарской области и 29 центрами занятости населения, охватывающими в рамках своей деятельности все муниципальные образования Самарской области.

«Ежедневно в центры занятости населения обращаются сотни наших граждан. Помогая людям найти работу, а предприятиям и учреждениям региона – необходимые кадры, вы обеспечиваете бесперебойную деятельность экономики Самарской области, помогаете людям решить важнейшую для них проблему, занять достойное место в обществе, способствуете их самореализации. Большое спасибо за ваш труд, за неравнодушие, терпение и профессионализм!», – сказал Виктор Кудряшов.

Как сообщила Ирина Никишина, за 30 лет время с помощью службы занятости населения Самарской области трудоустроено около 1,5 миллионов человек, а профобучение прошли 160 тысяч человек, в том числе более 10 тысяч человек обучились новым профессиям в рамках реализации мероприятий нацпроектов «Демография» и «Производительность труда», инициированных Президентом страны Владимиром Путиным.

Благодаря помощи службы занятости в регионе растет число предпринимателей из числа безработных: за всё время почти 18 тысяч человек получили материальную поддержку на открытие собственного дела. 

При поддержке Главы региона Дмитрия Азарова служба занятости продолжает работу по цифровой трансформации. В 2019 году регион начал реализацию уникального проекта – Цифровой центр занятости. Старт дан в центре занятости Тольятти, сейчас проект тиражируется на территории всей области.

Внедрение новых форм работы приобретает особую важность: с прошлого года взаимодействие с гражданами и организациями по многим вопросам было переведено в дистанционный режим.

«Хочется выразить слова благодарности нынешнему руководству администрации области и муниципальных образований за постоянную поддержку службы занятости, которая проходила разные этапы, в том числе и кризисные периоды. Вместе мы справлялись с разными вызовами и находили оптимальные решения для сохранения занятости людей, – сообщил Николай Николаевич Грищенко, являвшийся руководителем ведомства в 1994-2009 годах.

В рамках торжественного мероприятия были вручены награды федерального и регионального уровня, в том числе благодарности и почетные грамоты Губернатора Самарской области.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Губернатор отдельно поблагодарил руководителей машиностроительных предприятий за то, что им удалось сохранить устойчивость производства в условиях пандемии. 
16 апреля 2021  18:30
Дмитрий Азаров обсудил с машиностроителями главные задачи отрасли на 2021 год
Экономика
1
16 апреля 2021  18:15
Николай Ренц избран главой Тольятти
Политика
15
Летние пригородные поезда выйдут на маршрут Жигулевское Море – Курумоч с 17 апреля
16 апреля 2021  13:38
Летние пригородные поезда выйдут на маршрут Жигулевское Море – Курумоч с 17 апреля
Транспорт
175
16 и 17 апреля привиться от коронавируса в Самарской области можно в мобильных пунктах возле ТЦ
16 апреля 2021  11:25
16 и 17 апреля привиться от коронавируса в Самарской области можно в мобильных пунктах возле ТЦ
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
249
В Тольятти начал работать круглосуточный пункт вакцинации от COVID-19
16 апреля 2021  10:54
В Тольятти начал работать круглосуточный пункт вакцинации от COVID-19
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
177
Весь список