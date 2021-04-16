В Самарской области отметили  30-летие со дня образования службы занятости населения

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19 апреля 1991 года был принят Закон Российской Федерации № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации». Этот день вошел в историю как день образования государственной службы занятости населения.

16 апреля 2021 года в Правительстве Самарской области под председательством первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области Виктора Кудряшова состоялось торжественное мероприятие, посвященное 30-летию со дня образования службы занятости населения.

В праздничном мероприятии приняли участие министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ирина Никишина, почетный гражданин Самарской области К.А. Титов. В формате видеоконференцсвязи к участию в торжественном мероприятии присоединились почетные граждане М.Б. Оводенко, А.К. Бульхин, а также сотрудники и заслуженные ветераны службы занятости населения Самарской области. В числе приглашенных – Н.Н. Грищенко, являвшийся руководителем ведомства в 1994-2009 годах.

Приветственный адрес работникам службы занятости населения направил Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров:

«Примите мои поздравления в связи с 30-летием со дня образования государственной службы занятости! Особенно большая нагрузка легла на ваши плечи в период пандемии коронавирусной инфекции. Своим трудом вы способствуете сохранению социальной стабильности в нашем регионе, эффективной защите законных прав трудящихся, созданию условий для дальнейшего развития губернии. Спасибо вам за труд во благо земли Самарской! От всей души желаю вам новых профессиональных достижений и успехов во всех начинаниях! Крепкого здоровья, счастья, благополучия вам и вашим близким!».

В настоящее время служба занятости населения Самарской области представлена министерством труда, занятости и миграционной политики Самарской области и 29 центрами занятости населения, охватывающими в рамках своей деятельности все муниципальные образования Самарской области.

«Ежедневно в центры занятости населения обращаются сотни наших граждан. Помогая людям найти работу, а предприятиям и учреждениям региона – необходимые кадры, вы обеспечиваете бесперебойную деятельность экономики Самарской области, помогаете людям решить важнейшую для них проблему, занять достойное место в обществе, способствуете их самореализации. Большое спасибо за ваш труд, за неравнодушие, терпение и профессионализм!», – сказал Виктор Кудряшов.

Как сообщила Ирина Никишина, за 30 лет время с помощью службы занятости населения Самарской области трудоустроено около 1,5 миллионов человек, а профобучение прошли 160 тысяч человек, в том числе более 10 тысяч человек обучились новым профессиям в рамках реализации мероприятий нацпроектов «Демография» и «Производительность труда», инициированных Президентом страны Владимиром Путиным.

Благодаря помощи службы занятости в регионе растет число предпринимателей из числа безработных: за всё время почти 18 тысяч человек получили материальную поддержку на открытие собственного дела.

При поддержке Главы региона Дмитрия Азарова служба занятости продолжает работу по цифровой трансформации. В 2019 году регион начал реализацию уникального проекта – Цифровой центр занятости. Старт дан в центре занятости Тольятти, сейчас проект тиражируется на территории всей области.

Внедрение новых форм работы приобретает особую важность: с прошлого года взаимодействие с гражданами и организациями по многим вопросам было переведено в дистанционный режим.

«Хочется выразить слова благодарности нынешнему руководству администрации области и муниципальных образований за постоянную поддержку службы занятости, которая проходила разные этапы, в том числе и кризисные периоды. Вместе мы справлялись с разными вызовами и находили оптимальные решения для сохранения занятости людей, – сообщил Николай Николаевич Грищенко, являвшийся руководителем ведомства в 1994-2009 годах.

В рамках торжественного мероприятия были вручены награды федерального и регионального уровня, в том числе благодарности и почетные грамоты Губернатора Самарской области.